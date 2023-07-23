УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Блокада зернового коридору РФ: експерт розкрив несподівану мету Москви

Олексій Тесля
23 липня 2023, 11:54 оновлено 23 липня, 12:04
232
РФ не тільки шантажує світ голодом, а й хоче на цьому ще й заробляти, вважає Андрій Клименко.
Блокада зернового коридору РФ: експерт розкрив несподівану мету Москви
Андрій Клименко оцінив перспективи зернового коридору / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Початок дії зернового коридору у 2022 році призвів до суттєвого зниження, на більш ніж 20 відсотків, світових цін на аграрну продукцію, заявив головний редактор сайту BlackSeaNews, керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Разом з тим це також призвело до втрат аграрного сектора РФ, підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

"І вони порахували, що за рахунок цього зниження цін російський зерновий експорт (а він дуже потужний – він не менше, а іноді і більше за окремими показниками українського) втратив мільярд", — зазначив експерт.

відео дня

Він пояснив, що РФ не тільки шантажує світ голодом, а й хоче на цьому ще й заробляти.

"Тобто Росія зацікавлена в тому, щоб світові ціни на зерно росли, тому що тоді вони будуть отримувати великі надходження від цього експорту. При цьому є така путінська мантра, що насправді зерно йде не в африканські, а в європейські країни. Це, перш за все, інформаційна маніпуляція, і яскравий показник того, як Росія сприймає всю світову економіку не як ринкову, а як командну", — підкреслив співрозмовник.

Він пояснив, що справа не в тому, чи надходить зерно в африканські країни, а в ціні, за якою ці країни зможуть це зерно придбати.

"А вони купують зерно там, де ближче, і де більш зручна логістика. А, отже, там, де це зерно можна купити дешевше. Тобто коли світові ціни на зерно знижуються, це, звичайно, вигідно африканським країнам або іншим бідним країнам", — додав Клименко.

Хто такий Андрій Клименко

Андрі́й Васи́льович Климе́нко (нар. Московська область) — український журналіст, економіст і громадський діяч. Головний редактор порталу BlackSeaNews, один з керівників проекту "Майдан закордонних справ". Заслужений економіст Автономної Республіки Крим (2005), повідомляє Вікіпедія.

Закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю "Автоматика та телемеханіка, АСУ великих систем".

З 1994 по 1998 роки був співавтором проекту та головним консультантом адміністрації першої в Україні Північно-кримської експериментальної економічної зони "Сиваш".

З 2005 по 2009 був науковим керівником проекту "Севастопольський проект відкритої економіки" та головою Ради Таврійського інституту регіонального розвитку (ТІРР). Під його керівництвом група науковців ТІРР розробила першу стратегію для Криму на період із 2005 по 2015 рік, що мала на меті розвернути вектор його економічного розвитку в європейському напрямку.

З 2010 року — співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net. На початку 2014 року переїхав до Києва у зв'язку з анексією Криму.

Раніше експерт розкрив несподіваний сценарій за участю НАТО. Теоретично існування зернового коридору без країни-окупанта РФ можливе, заявив головний редактор сайту BlackSeaNews, Керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Раніше повідомлялося про те, що зерновози можуть піти під конвоєм або через води країн НАТО. зерновози можуть піти під конвоєм або через води країн НАТО.

Більше новин:

зерно Андрій Клименко
Реклама

Головне за день

ЗСУ - про ситуацію на лівобережжі Херсонщини: армія вичищає територію

ЗСУ - про ситуацію на лівобережжі Херсонщини: армія вичищає територію

13:45 Україна
"Будуть хороші новини": Арестович здивував прогнозом щодо контрнаступу ЗСУ

"Будуть хороші новини": Арестович здивував прогнозом щодо контрнаступу ЗСУ

13:30 Україна
Пекло буде скрізь: в Україну йде найсильніша спека цього літа

Пекло буде скрізь: в Україну йде найсильніша спека цього літа

13:28 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

14:23

"Клони" проговорюються: експерт пояснив, як вирахувати двійника Путіна

13:52

Не потрібно терти годинами: чим відмити руки від грибів

13:48

Гороскоп на завтра 24 липня 2023: Рибам – насолода, Овну - вечірка

13:45

ЗСУ - про ситуацію на лівобережжі Херсонщини: армія вичищає територію

13:30

"Будуть хороші новини": Арестович здивував прогнозом щодо контрнаступу ЗСУ

РФ вночі вдарила 5 видами ракет по Одесі: зруйновано Собор, постраждали 22 людиниРФ вночі вдарила 5 видами ракет по Одесі: зруйновано Собор, постраждали 22 людини
13:28

Пекло буде скрізь: в Україну йде найсильніша спека цього літа

12:38

"Хочуть до Варшави": Лукашенко "накапав" Путіну на "вагнерівців"

12:37

Путін і Лукашенко вибухнули фантазіями про контрнаступ ЗСУ

12:27

Готують новий удар по Україні: Росія терміново прибрала всі кораблі з Чорного моря

Реклама
12:20

Просто "вау": дівчина показала, чим відмити пригорілий жир в духовціВідео

12:02

Дівчина навідріз відмовилася йти на весілля подруги: причина вас здивує

11:54

Блокада зернового коридору РФ: експерт розкрив несподівану мету Москви

11:51

Буферна зона навколо Луганщини: у Британії розкрили плани РФ у районі Куп'янська

11:41

"Всі сплановані цілі знищені": у Росії зганьбилися зізнанням про удар по ОдесіФото

11:03

Готуйте відразу 30 банок: хрусткі і найкращі огірки на зиму - швидкий рецептВідео

10:57

"Цілковите безумство": Трамп зганьбився маячнею щодо приймання України в НАТО

10:49

РФ атакує Одесу, щоб спробувати відрізати Україну від Чорного моря - Данілов

10:31

У чому користь абрикоса: чому їх потрібно їсти саме жінкам

10:12

"Вони відчують цю відповідь": Зеленський пригрозив РФ за масовий удар по ОдесіФото

09:58

ЗСУ проламують контрбатарейну оборону РФ і б'ють по тилах ворога — ISW

Реклама
09:36

ЗСУ - про атаку РФ на Одесу: застосувано 19 ракет, є влучання в будинкиФото

09:34

Як зрозуміти, що кішка радіє: 3 способи зрозуміти, що вона в захваті від людини

09:06

Ми не вступимо ні в яке НАТО до кінця війни, і навіть після - не фактПогляд

09:04

РФ збирає ракети: Жданов спрогнозував цілі нового масованого удару ворога

08:38

Фінансовий гороскоп на тиждень з 24 липня по 30 cерпня: кому судилося розбагатіти

08:27

Чому Україні не дають ракети ATACMS: у Пентагоні назвали несподівану причину

06:01

Як погасити морську торгівлю РосіїПогляд

05:29

Серпень розпочнеться зі спеки: якою буде погода в останній місяць літа

04:30

Жданов - про арешт Гіркіна: "постраждав" через Пригожина, йому все "пояснять"

04:00

Яке сьогодні свято 23 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:05

Чи їдять свинячі хвости: вражаюча відповідь просто "вб'є наповал"

02:15

"Це реально зробити до кінця 2023 року": полковник розповів, як можна звільнити Крим

01:30

"Не люблять опонентів": Ейдман розповів, як в РФ придушують будь-яку критику Путіна

00:27

РФ може почати нову війну: у Зеленського розкрили мету і сценарій Кремля

22 липня, субота
23:51

"Зрозуміла, що облажалася": кульгаюча Седокова завалила виступ на російському каналі

23:50

Вирішити неможливо: лише геній знайде помилку на зображенні кімнати за 12 секунд

23:30

"Думає стабільно, вчиняє по-різному": експерт сказав, як передбачити поведінку Путіна

22:40

В окупантів почалась параноя через удари по Кримському мосту - ЦНС

22:07

Путін через страх почав чистки в армії РФ після заколоту Пригожина – The Times

21:39

В авто сильно "прилетіло": ексватажок "ДНР" Бородай потрапив під обстріл на Донбасі

Реклама
21:08

Київ терміново скликає Раду Україна-НАТО: Зеленський назвав причину

20:33

Китай незадоволений Путіним і може на нього натиснути – WP

20:18

Румунія осадила Орбана, який постійно видає скандальні заяви

19:40

Очільник Харківської прокуратури Фільчаков зустрівся з депутатами Європарламенту

19:08

Білорусь для "Вагнера" - лише тимчасовий пункт дислокаціїПогляд

19:06

Хитрий трюк вражає: чоловік показав, як зберегти банани свіжими до 15 днівВідео

18:39

Зерновий "коридор" без РФ: експерт розкрив несподіваний сценарій за участю НАТО

17:39

Хотів йти на Кремль: у Підмосков’ї озброєний окупант захопив маєток, де жив Янукович

17:32

"ЗСУ наближаються": стали відомі подробиці потужних вибухів у Криму

16:53

Головоломка, яка зведе з розуму: треба за 13 секунд знайти собаку серед кішок

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти