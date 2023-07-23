Блокада зернового коридору РФ: експерт розкрив несподівану мету Москви

РФ не тільки шантажує світ голодом, а й хоче на цьому ще й заробляти, вважає Андрій Клименко.

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Андрій Клименко оцінив перспективи зернового коридору / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Початок дії зернового коридору у 2022 році призвів до суттєвого зниження, на більш ніж 20 відсотків, світових цін на аграрну продукцію, заявив головний редактор сайту BlackSeaNews, керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Разом з тим це також призвело до втрат аграрного сектора РФ, підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

"І вони порахували, що за рахунок цього зниження цін російський зерновий експорт (а він дуже потужний – він не менше, а іноді і більше за окремими показниками українського) втратив мільярд", — зазначив експерт.

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Він пояснив, що РФ не тільки шантажує світ голодом, а й хоче на цьому ще й заробляти.

"Тобто Росія зацікавлена в тому, щоб світові ціни на зерно росли, тому що тоді вони будуть отримувати великі надходження від цього експорту. При цьому є така путінська мантра, що насправді зерно йде не в африканські, а в європейські країни. Це, перш за все, інформаційна маніпуляція, і яскравий показник того, як Росія сприймає всю світову економіку не як ринкову, а як командну", — підкреслив співрозмовник.

Він пояснив, що справа не в тому, чи надходить зерно в африканські країни, а в ціні, за якою ці країни зможуть це зерно придбати.

"А вони купують зерно там, де ближче, і де більш зручна логістика. А, отже, там, де це зерно можна купити дешевше. Тобто коли світові ціни на зерно знижуються, це, звичайно, вигідно африканським країнам або іншим бідним країнам", — додав Клименко.

Хто такий Андрій Клименко Андрі́й Васи́льович Климе́нко (нар. Московська область) — український журналіст, економіст і громадський діяч. Головний редактор порталу BlackSeaNews, один з керівників проекту "Майдан закордонних справ". Заслужений економіст Автономної Республіки Крим (2005), повідомляє Вікіпедія. Закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю "Автоматика та телемеханіка, АСУ великих систем". З 1994 по 1998 роки був співавтором проекту та головним консультантом адміністрації першої в Україні Північно-кримської експериментальної економічної зони "Сиваш". З 2005 по 2009 був науковим керівником проекту "Севастопольський проект відкритої економіки" та головою Ради Таврійського інституту регіонального розвитку (ТІРР). Під його керівництвом група науковців ТІРР розробила першу стратегію для Криму на період із 2005 по 2015 рік, що мала на меті розвернути вектор його економічного розвитку в європейському напрямку. З 2010 року — співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net. На початку 2014 року переїхав до Києва у зв'язку з анексією Криму.

Раніше експерт розкрив несподіваний сценарій за участю НАТО. Теоретично існування зернового коридору без країни-окупанта РФ можливе, заявив головний редактор сайту BlackSeaNews, Керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Раніше повідомлялося про те, що зерновози можуть піти під конвоєм або через води країн НАТО. зерновози можуть піти під конвоєм або через води країн НАТО.

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