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Зустріч Зеленського і Байдена 21 травня: президент України розкрив підсумки переговорів

Марія Тупік
21 травня 2023, 11:21 оновлено 21 травня, 11:24
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На сайті Білого дому повідомляється, що Байден запевнив Зеленського в готовності США продовжувати військову підтримку для захисту України від Росії.
Зустріч Зеленського і Байдена
Зустріч Зеленського і Байдена / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту до Японії провів переговори з президентом США Джо Байденом сьогодні, 21 травня.

Президент подякував Джо Байдену за новий військовий пакет.

"Велика подяка від нашого народу. Я радий, що у нас такі сильні відносини", – сказав Зеленський.

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Під час зустрічі Зеленський особливо відзначив рішення президента США підтримати міжнародну авіаційну коаліцію.

Як повідомляє Офіс президента, Зеленський і Байден на зустрічі говорили про подальше посилення оборонних здібностей України, можливість реалізації української "формули миру" і майбутнє відновлення України.

  • Зустріч Зеленського і Байдена 21 травня: президент України розкрив підсумки переговорів
  • Зустріч Зеленського і Байдена 21 травня: президент України розкрив підсумки переговорів
  • Зустріч Зеленського і Байдена 21 травня: президент України розкрив підсумки переговорів
  • Зустріч Зеленського і Байдена 21 травня: президент України розкрив підсумки переговорів

Окремо Зеленський наголосив на важливості отримання гарантій безпеки для України до вступу в НАТО.

Військова допомога США Україні

На сайті Білого дому повідомляється, що Байден запевнив Зеленського в готовності США продовжувати військову підтримку для захисту України від Росії.

"З цією метою лідери обговорили підтримку США спільних з нашими союзниками і партнерами зусиль з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, таких як F-16", – йдеться в комюніке Білого дому.

Обговорення також стосувалося посилення оборони системами ППО для захисту від російських ракет і дронів.

Зустріч Зеленського і Байдена 21 травня
Зустріч Зеленського і Байдена 21 травня / скріншот

Дивіться відео, як Зеленський зустрівся з Байденом в Японії:

Візит Зеленського на саміт Великої сімки до Японії

Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув до японського міста Хіросіма для того, щоб взяти участь у саміті Великої сімки (G7), де планує зустрітися з лідерами інших країн і провести переговори.

Вже в перші кілька годин після прибуття Зеленський провів зустрічі з британським прем'єром Ріші Сунаком, індійським прем'єром Нарендрою моді і головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Дивіться відео про те, як Володимир Зеленський вирушив на саміт G7:

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