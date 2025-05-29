Час 'добігає кінця': Маск залишає адміністрацію Трампа

Ілон Маск зосередитися на своїх компаніях.

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Маск йде з посади / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

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Маск йде з посади спеціального урядового співробітника

Департамент ефективності уряду США продовжить свою роботу

Після перемоги Дональда Трампа на виборах Ілон Маск очолив Департамент ефективності уряду США (DOGE). Однак, 28 травня американський мільярдер заявив, що його термін на посаді спеціального урядового співробітника добігає кінця. Про це повідомляє CNN.

Відомо, що під час свого правління DOGE мільярдер керував великими скороченнями федеральної робочої сили в рамках зусиль адміністрації президента США щодо скорочення федеральних витрат.

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"Оскільки мій запланований час на посаді спеціального урядового співробітника добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за можливість зменшити марнотратні витрати", - написав Маск у соцмережі X.

Він також додав, що DOGE з часом лише посилюватиметься. Адже, на його думку, це стане "способом життя" для всього уряду.

Варто додати, раніше журналісти писали, що Департамент ефективності уряду США продовжить свою роботу, навіть якщо Маск відійде від справ, а співробітники залишаться на місцях, розподілені по федеральних агентствах, упродовж наступних місяців або років.

Крім того, в останні тижні мільярдер почав відступати від штатної роботи уряду, аби зосередитися на своїх компаніях, зокрема, SpaceX і Tesla, які зазнали труднощів.

Ілон Маск / Інфографіка: Главред

Ілон Маск - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, видання Politico помітило, що Маск зник із публічного простору. Зокрема, Дональд Трамп за останній місяць зовсім не згадував про Ілона Маска. Хоча раніше він писав про нього в соцмережі Truth Social ледь не щодня.

Також відомо, що Ілон Маск мав взяти участь у закритому брифінгу Пентагону, присвяченому темі Китаю, однак захід було скасовано за вказівкою президента США Дональда Трампа. Трамп нібито був обурений запрошенням Маска.

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Хто такий Ілон Маск Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами. На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті. 13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

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