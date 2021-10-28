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Повернення Донбасу в Україну "військовим шляхом": у Росії вибухнули погрозою на адресу Києва

28 жовтня 2021, 18:22

У МЗС РФ звинуватили Захід у нібито розміщенні "військово-тренувальних місій" на території України.

Війна на Донбасі
У Росії звинуватили Україну в планах зі звільнення Донбасу військовим шляхом / УНІАН

У Міністерстві закордонних справ Росії звинуватили Україну в нібито планах щодо силового повернення окупованого Донбасу. Як вважають у Москві, мовляв, впевненості у такому сценарії Києву надають постачання озброєнь Заходом і розміщення "військово-тренувальних місій на українській території. Через це Росія не виключає "деградації ситуації" надалі.

Як заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова під час свого брифінгу у четвер, 28 жовтня, російська влада вважає, що Київ нібито веде перемовини щодо Донбасу у глухий кут і збирається повернути окуповані ОРДЛО військовим шляхом.

"Складається враження, що Київ свідомо заводить перемовини в контактній групі в глухий кут, щоб розв'язати собі руки для повернення Донбасу військовим шляхом", - зазначила Захарова.

Дипломатка сказала, що Москва фіксує серйозне загострення конфлікту на Донбасі, яке нібито виражається в "спробі" України зайняти село Старомар'ївка (цю інформацію вже спростували в Міноборони, - ред.)

"Останніми днями ми бачимо тривожний, на межі трагічного розвиток подій на південному сході України. Характеризується це серйозним загостренням ситуації в зоні конфлікту. За повідомленнями ЗМІ, 26 серпня Збройні сили України зробили наступальні дії в так званій "сірій зоні" і спробували захопити село Старомар'ївка", - сказала вона, швидше за все, про інформацію, що з'явилася 26 жовтня.

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За її словами, впевненість України у такому шляху, мовляв, підкріплює підтримка Заходу і розміщення "військово-тренувальних місій" на території української держави.читайте такожКрим і Донбас на зв'язку із Зеленським: у МЗС висунули РФ різкі вимоги щодо захоплених територій

"Впевненості українському керівництву в можливості силового вирішення конфлікту додають безперервні постачання західними країнами озброєнь і боєприпасів і, звичайно, розгортання ними військово-тренувальних місій на території країни", - стверджує спікерка російського зовнішньополітичного відомства.

Представниця російського МЗС додала, що Москва у такій ситуації, мовляв, не може гарантувати того, що ситуація на Донбасі не погіршиться.

"(Росія, - ред.) не може виключати подальшої деградації ситуації", - підкреслила Марія Захарова.

Звинувачення на адресу ВСУ по селу Старомар'ївка

У середу, 26 жовтня, з'явилася інформація, згідно з якою Збройні сили України нібито "зайняли село Старомар'ївка у Донецькій області". Населений пункт знаходиться в сірій зоні на лінії розмежування. Представники бойовиків "ДНР" заявили, що українські війська, мовляв, зробили спробу зайняти дану територію.

Пізніше в штабі Операції об'єднаних сил підкреслили, що ці відомості не відповідають дійсності – війська ЗСУ не займали села Старомар'ївка у Тельманівському районі Донецької області. В ООС сказали, що це чергова спроба Росії звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування на Донбасі.

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