Біля посольства РФ в Кабулі пролунав потужний вибух: загинули дипломати

Вибух біля посольства РФ в Кабулі прогримів 5 вересня 2022 / Фото УНІАН, скріншот

У понеділок, 5 вересня, в столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух біля будівлі посольства Російської Федерації. Загинули щонайменше двоє співробітників установи.

Як повідомляє місцевий телеканал CGTN, до інциденту причетний смертник. За непідтвердженою інформацією, постраждали до 20 осіб, зокрема дипломати і охоронець посольства.

Місцева поліція повідомила, що смертник підірвав себе прямо біля воріт російського посольства. Також наголошується, що смертник був застрелений талібами.

"Один із співробітників дипвідомства вийшов, щоби назвати імена претендентів на отримання візи. У цей час люди зібралися в черзі біля входу. Терорист-смертник підірвав себе посеред черги для отримання віз", – йдеться у повідомленні.

Пізніше Міністерство закордонних справ РФ підтвердило смерть двох своїх співробітників.

Скріншот повідомлення МЗС РФ

Зазначимо, Росія - одна з небагатьох країн, які зберегли посольство в Афганістані після того, як таліби захопили країну понад рік тому.

Як повідомляв Главред, в 2021 році США після 20-річного перебування в Афганістані ухвалили рішення про виведення своїх військ з країни. Талібан стрімко захопив владу в Афганістані.

Опівночі 31 серпня 2021 гору завершилося 20-річна військова присутність США в Афганістані. Американська армія завершила виведення свого контингенту з країни, аеропорт Кабула був останнім об'єктом в Афганістані, який перебував під контролем армії США.

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