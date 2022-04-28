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Війна в Україні може тривати п'ять років або навіть десятиліття - голова британського МЗС

28 квітня 2022, 09:43

Керівник британської дипломатії Елізабет Трас закликала західні країни продовжувати регулярно допомагати Україні повністю вибити російські війська.

Трас, Путін
Ліз трас і Володимир Путін / Колаж Фото УНІАН і Reuters

В ході війни проти Росії Україна в першу чергу повинна звільнити власні території в Криму і на Донбасі, а захід допоможе зі зброєю і санкціями проти РФ. Про це заявила керівник британського МЗС Ліз Трас, повідомляє авторитетне британське видання The Times.

Дипломат сказала - якщо російському диктатору Путіну вдасться домогтися нових територіальних завоювань, то він заподіє "незліченні нові страждання всій Європі".

"Це загальна війна, оскільки перемога України - стратегічний імператив для нас усіх", - сказала трас.

З приводу поставок озброєння, міністр трас заявила-мовляв, потрібно заглянути глибше в британські запаси, "треба посилити виробництво" - і щоб Україна скоріше отримала необхідне важкі озброєння, танки і літаки.

При цьому міністр визнала, що війна в Україні може тривати "до п'яти років або навіть до десятиліття", а Путін може застосувати зброю масового знищення у відчайдушній спробі вивести РФ з глухого кута.

Також міністр зазначила, що необхідно позбавити Путіна можливості заявити про свою перемогу в Україні і використовувати війну як каталізатор для встановлення потрібного йому світового порядку.

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Нагадаємо, раніше Україна має повне право атакувати територію Росії. Таку думку озвучив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

За його словами, в Лондоні не проти, щоб для цього застосували західне озброєння.

Пізніше заступник державного секретаря британської Палати громад зі Збройних Сил Джеймс Хеппі також заявив, що Великобританія підтримує право України атакувати російську територію і використовувати для цього подаровані Заходом боєприпаси. За його словами, зброя від Заходу навіть має необхідну для цього дальність дії.

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Автор: Єгор Бунін
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новини Великобританії війна Росії та України Ліз Трас
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