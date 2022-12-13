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"РФ має припинити війну негайно": лідери G7 пообіцяли притягнути Путіна до відповідальності

13 грудня 2022, 06:33
У спільній заяві лідерів "Великої сімки" зазначається,  що Росія також повинна буде заплатити Україні за відновлення критично важливої інфраструктури.
Большая семерка, Владимир Путин
Лідери G7 пообіцяли притягнути Путіна до відповідальності/ Посольство Украины в США, сайт Кремля

Лідери G7 у своєму підсумковому комюніке за результатами зустрічі за участі президента України Володимира Зеленського заявили, що притягнуть диктатора РФ Володимира Путіна до відповідальності за жорстоку війну проти України.

За воєнні злочини та інші звірства не може бути безкарності, зазначається у заяві глав держав G7. Тому Путін та інші причетні до цього особи понесуть відповідальність згідно з міжнародним правом.

Також лідери наголосили, що ядерний шантаж є неприйнятним. Якщо РФ застосує хімічну, біологічну або ядерну зброю, це матиме серйозні наслідки для неї, зазначають вони.

Крім цього наголошується, що країна-агресорка Росія повинна буде заплатити Україні за пошкоджену і зруйновану критично важливу інфраструктуру, щоб за ці кошти відновити її.

Держави-члени G7 закликали Росію вивести війська з території України та пообіцяли нашій державі продовження всебічної підтримки.

"Агресивна війна Росії має закінчитися. На сьогоднішній день ми не бачили доказів того, що Росія віддана стійким мирним зусиллям. Росія може припинити цю війну негайно, припинивши свої напади проти України та повністю і беззастережно виводячи свої війська з території України", – йдеться у заяві.

Також лідери підтримали ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо миру, зокрема, проведення спеціального саміту для обговорення реалізації пунктів української формули миру.

Раніше глава Української держави Володимир Зеленський запропонував країні-агресорці Росії почати виведення своїх військ на Різдво. Він наголосив, що таким чином РФ покаже свої щирі наміри. Про це він заявив під час свого виступу перед лідерами країн G7.

Нагадаємо, лідери "Великої сімки" на віртуальній зустрічі у понеділок, у якій також брав участь президент Володимир Зеленський, запевнили Україну в непохитній підтримці. Вони пообіцяли надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

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