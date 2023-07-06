Війна ФСБ з міноборони РФ переходить у "бандитські розбірки" — генерал СБУ

Конфронтація між ФСБ і міноборони РФ вийшла на новий рівень, підкреслив Віктор Ягун.

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Віктор Ягун прокоментував ситуацію в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

У триваючому конфлікті міноборони РФ і ФСБ переможців не буде, а тріумфатор буде не в Росії, заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

На його думку, війна силових структур РФ свідчить про новий етап фрагментації Росії та її силовиків. Таку думку він висловив в інтерв'ю Главреду.

"Зараз порівнюють ситуацію в РФ з подіями, які свого часу відбувалися в Лівані. Там з'являлися автономні підрозділи, які працювали на певні інтереси. Йдеться про іранську Хезболлу, проізраїльську армію Південного Лівану, а також християнські, мусульманські та олігархічні підрозділи. В цілому все призвело до того, що Ліван припинив своє існування як цілісна держава, яку колись називали Швейцарією Близького Сходу. У Росії сьогодні відбувається те ж саме", - підкреслив колишній заступник голови СБУ.

При цьому він нагадав про те, як нещодавно позасистемні угруповання, які були частково імпортовані в міністерство оборони РФ, провели свій демарш: "ПВК Вагнер – найбільше приватне угруповання – нікуди не зникло, їхні люди залишилися. У Росії вже сформовано приблизно 40 подібних різних груп".

Співрозмовник також вказав на те, що конфронтація між ФСБ і міноборони РФ вже вийшла на рівень протистояння відомств, і такі конфлікти призведуть до негативних для Росії наслідків: "На мою думку, конфліктують навіть не ФСБ і МО, а ФСБ і військова розвідка. Вони перебувають у стані конфлікту ще з часів Радянського Союзу".

Разом з тим він зазначив, що певна ліквідація проксі-угруповань РФ вже відбувається на тих окупованих територіях, які знаходяться ближче до фронту і контролюються військовою розвідкою.

"Там працює ФСБ. Це все робиться через жадібність, корупцію і спроби наживи на захоплених територіях. Не тільки ФСБ і військова розвідка, а й інші угруповання активно використовують, в тому числі, і оперативно-силові ресурси для свого збагачення. Вони стають бандитськими формуваннями, а їх розборки нагадують "стрілки", — додав Ягун.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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