Масована атака на енергосистему: в Укренерго розповіли про наслідки влучань

Російські окупанти здійснили масовану ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. В Укренерго розповіли про наслідки.
Це вже 10-та атака від початку року. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в Одеській, Волинській та Рівненській областях.
"Внаслідок ударів були пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах. Наразі превентивні заходи обмеження вже скасовані ... Актуальну інформацію дізнавайтесь на сайтах та офіційних сторінках обленерго вашого регіону", - йдеться у повідомленні.відео дня
Вибухи в Україні 17 листопада - що відомо
Як повідомляв Главред, вранці 17 листопада Україна опинилася під масованою атакою. У кількох областях України було зафіксовано вибухи. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі - Ту-95МС 16 бортів і Ту-160 7 бортів.
Як ішлося в повідомленні військових, бомбардувальники очікувалися в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00, так і сталося. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.
Нагадаємо, у Києві є двоє постраждалих, зафіксовано падіння уламків унаслідок масованого удару РФ.
Одну постраждалу жінку було госпіталізовано в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.
Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що РФ може завдати повторних ударів. У агресора є ракетний запас на кілька ударів по Україні.
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