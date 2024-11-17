Масована атака на енергосистему: в Укренерго розповіли про наслідки влучань

Аварійно-відновлювальні роботи тривають в Одеській, Волинській та Рівненській областях.

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Росіяни здійснили масовану атаку на енергосистему / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Укренерго

Російські окупанти здійснили масовану ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. В Укренерго розповіли про наслідки.

Це вже 10-та атака від початку року. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в Одеській, Волинській та Рівненській областях.

"Внаслідок ударів були пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах. Наразі превентивні заходи обмеження вже скасовані ... Актуальну інформацію дізнавайтесь на сайтах та офіційних сторінках обленерго вашого регіону", - йдеться у повідомленні. відео дня

Вибухи в Україні 17 листопада - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 17 листопада Україна опинилася під масованою атакою. У кількох областях України було зафіксовано вибухи. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі - Ту-95МС 16 бортів і Ту-160 7 бортів.

Як ішлося в повідомленні військових, бомбардувальники очікувалися в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00, так і сталося. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.

Нагадаємо, у Києві є двоє постраждалих, зафіксовано падіння уламків унаслідок масованого удару РФ.

Одну постраждалу жінку було госпіталізовано в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що РФ може завдати повторних ударів. У агресора є ракетний запас на кілька ударів по Україні.

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