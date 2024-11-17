РФ може завдати повторних ударів: ворог накопичує ракети для нових атак – ЦПД

Головне:
- РФ накопичила ракети для повторних ударів
- Україна готова до нових атак ворога
Масований ракетно-дроновий удар країни-агресора РФ по Україні прокоментував голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Як написав він у Telegram, в агресора є ракетний запас на кілька ударів по Україні.
"Ворог зробив запаси ракет на кілька масованих обстрілів і продовжує їх накопичувати", - написав глава ЦПД.
За його словами, Україна знає про стратегію ворога і готова до ймовірного розвитку подій.
"Зараз ворог інформаційно масштабує результати атаки. Завдяки ППО, оцінки воєнкорів ворога не відповідають дійсності", - додав Коваленко.
Вибухи в Україні 17 листопада - що відомо
Як повідомляв Главред, вранці 17 листопада Україна опинилася під масованою атакою. У кількох областях України було зафіксовано вибухи. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі - Ту-95МС 16 бортів і Ту-160 7 бортів.
Як ішлося в повідомленні військових, бомбардувальники очікувалися в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00, так і сталося. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.
Нагадаємо, у Києві є двоє постраждалих, зафіксовано падіння уламків унаслідок масованого удару РФ.
Одну постраждалу жінку було госпіталізовано в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.
Більше новин:
- Удари ракетами і дронами: тривожний прогноз щодо термінів масованої атаки РФ
- Рекордний удар по Україні: РФ атакувала сотнями бомб, дронів і ракет - Зеленський
- РФ готується атакувати іранськими ракетами Fath-360 і Ababil - Business Insider
Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред