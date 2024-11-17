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РФ може завдати повторних ударів: ворог накопичує ракети для нових атак – ЦПД

Олексій Тесля
17 листопада 2024, 11:51
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Україна знає про стратегію ворога і готова до ймовірного розвитку подій, пише Андрій Коваленко.
РФ може завдати повторних ударів: ворог накопичує ракети для нових атак – ЦПД
РФ може завдати повторного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

  • РФ накопичила ракети для повторних ударів
  • Україна готова до нових атак ворога

Масований ракетно-дроновий удар країни-агресора РФ по Україні прокоментував голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Як написав він у Telegram, в агресора є ракетний запас на кілька ударів по Україні.

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"Ворог зробив запаси ракет на кілька масованих обстрілів і продовжує їх накопичувати", - написав глава ЦПД.

За його словами, Україна знає про стратегію ворога і готова до ймовірного розвитку подій.

"Зараз ворог інформаційно масштабує результати атаки. Завдяки ППО, оцінки воєнкорів ворога не відповідають дійсності", - додав Коваленко.

Вибухи в Україні 17 листопада - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 17 листопада Україна опинилася під масованою атакою. У кількох областях України було зафіксовано вибухи. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі - Ту-95МС 16 бортів і Ту-160 7 бортів.

Як ішлося в повідомленні військових, бомбардувальники очікувалися в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00, так і сталося. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.

Нагадаємо, у Києві є двоє постраждалих, зафіксовано падіння уламків унаслідок масованого удару РФ.

Одну постраждалу жінку було госпіталізовано в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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Олександр Коваленко війна Росії та України ракетний удар атака дронів
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