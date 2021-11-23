Війська РФ біля кордонів України і зустріч Байдена з Путіним: США поставили Москві умову

У Білому домі немає інформації про зустріч Байдена і Путіна / Reuters

Офіційний Вашингтон не підтверджує узгодження зустрічі президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. У Білому домі стурбовані ситуацією на кордонах України і жорсткою риторикою Москви щодо Києва. Американська держава закликає Кремль до деескалації ситуації. Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Під час свого брифінгу вона розповіла про те, що на формальному рівні наразі немає інформації про заплановану зустріч Байдена і Путіна.читайте такожПутін та Байден проведуть зустріч і обговорять Україну

"У мене наразі немає інформації про заплановану зустріч, хоча, звичайно ж, дипломатія на високому рівні є пріоритетом президента Байдена", - зазначила Псакі.

Крім того, Штати стурбовані обстановкою на кордоні Росії та України і закликають Москву в деескалації ситуації. Американська влада провела консультації на Заході, а також з Києвом щодо цього питання.

"В останні тижні ми активно взаємодіяли з нашими європейськими союзниками і партнерами, у тому числі з Україною. Ми обговорили нашу заклопотаність з приводу військової діяльності Росії і жорсткої риторики щодо України", - підкреслила Джен Псакі.

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Зустріч Байдена і Путіна

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 24 жовтня зробив заяву про те, що Москва та Вашингтон бачать необхідність у проведенні нової зустрічі президентів Володимира Путіна і Джо Байдена в найближчому майбутньому. Будь-якої конкретики поки що немає, але сторони повинні обговорити можливість організації такої зустрічі.

18 листопада спікер Кремля Пєсков уточнив, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися до кінця 2021 року. Москва зацікавлена в таких перемовинах на вищому політичному рівні через, мовляв, загрози НАТО біля кордонів Росії і ситуації з Україною. У Кремлі вважають, що діалог може пройти у відеоформаті.

Прессекретарка Білого Дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон не готовий говорити про будь-які перемовуини Байдена і Путіна. Втім, американська сторона не виключає проведення такого заходу "в якийсь момент у майбутньому".