"Військовий злочинець" Путін має бути заарештований: в ЄС жорстко відгукнулися щодо вердикту МКС

Володимиру Путіну тепер небезпечно подорожувати в одну з більш ніж 130 країн світу, нагадав Жозеп Боррель.

В ЄС оцінили рішення МКС у справі Володимира Путіна / Рixabay

Рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна за злочини, вчинені під час російської агресії проти України, дуже важливо, адже це змінює правила гри, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Це дуже важливо, це змінює правила гри. Попри те, що російська влада заперечує це рішення МКС, тому що, мовляв, Росія не є підписантом цієї Угоди, потрібно дивитися на практичні наслідки цього рішення. Якщо президент Путін здійснить подорож в одну з більш ніж 130 країн, які підписали цю міжнародну угоду (щодо діяльності МКС. - Ред.), він повинен бути негайно заарештований", - сказав він перед початком зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС, коментуючи рішення МКС, передає Укрінформ.

Він підкреслив, що це рішення слід сприймати дуже серйозно.

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"Ми можемо домовлятися про що завгодно, але це рішення суду залишається в силі, воно вже прийнято. Президент Путін буде заарештований, якщо здійснить подорож в одну з більш ніж 130 країн світу", — додав високий представник ЄС.

Ордер МКС на арешт Путіна: позиція уряду ФРН

Своєю чергою офіційний представник уряду ФРН Вольфганг Бюхнер на брифінгу в понеділок зазначив: "Військові злочинці повинні бути притягнуті до суду, вони не повинні відчувати себе в безпеці ніде. Це стосується і російського президента".

Він нагадав, що канцлер Олаф Шольц дуже чітко заявив, коментуючи ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом: ніхто не стоїть над законом і правом. Це важливий основоположний принцип міжнародного права, а МКС є важливим міжнародним інститутом, існуючим на основі міжнародних договорів, зазначив Бюхнер.

Він також додав, що з точки зору федерального уряду, з точки зору канцлера, не повинно бути миру під диктовку, примусового миру. "Росії не повинна зійти з рук спроба поглинути значні частини сусідньої країни. Тому важливо, щоб Росія відвела свої війська", — сказав Бюхнер.

Ордер на арешт Путіна

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ

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Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

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