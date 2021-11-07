"Вода поглине наші будинки": названо приречені на зникнення країни

Названо приречені на зникнення через клімат країни / Reuters

Острівним державам загрожують зміни клімату, бо в умовах, що склалися досить одного цунамі, щоб знищити острови Кірібаті, державу Тувалу і Маршаллові острови. З такою заявою виступила координатор глобальної мережі екологічних неурядових організацій Climate Action Network в Кірібаті Пеленіза Алофа.

"Мова йде не про одноразову подію або катастрофу. Але про підвищення рівня моря, яке загрожує повністю поглинути наші будинки. Як людина, що живе на островах Кірібаті, [кажу, що] втрати і збитки від зміни клімату тепер є невід'ємною частиною нашого життя", - наводить слова еколога британська Daily Express.

Видання уточнило, що подібні заяви жителів Кірібаті та інших тихоокеанських островів не нові. На попередніх кліматичних самітах, наприклад, у 2017 році, напередодні COP23, екоактивіст на Кірібаті Ерієтера Арам розповіла, наскільки жителі острова вразливі.

"Моє житло дуже маленьке. Якщо ви встанете посередині, побачите воду з обох сторін. Ми вразливі. Одне цунамі, всього одне - і вся наша країна зникне", - сказала тоді Арам, відзначивши також зростання міграції з острова.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон під час виступу на кліматичному саміті COP26 заявив, що ні він, ні його співвітчизники не хочуть ставати кліматичними мігрантами.

Реклама

"Ми не хочемо залишати нашу країну. Ми любимо свою землю, і життя в рідних краях не має того ж сенсу, що життя в іншому місці. Ми не хочемо бути кліматичними мігрантами, але якщо не відбудеться ніяких змін, наша країна зникне в морі", — сказав він.

Відзначається, що потепління планети призводить до танення льодовиків і полярних крижаних шапок, які є одним з факторів, що сприяють підвищенню рівня моря. Саме через це деякі з держав в Тихому океані можуть повністю зникнути.

Нагадаємо, раніше дослідники виявили, що величезний крижаний щит Гренландії піддається різкому таненню. Тільки за один день розтанули 8,5 мільярда тонн льоду. Цього вистачило б, щоб штат Флорида пішов під воду на 5 сантиметрів.

Читайте також: