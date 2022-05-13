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У Кремлі повно фанатів Гітлера, символ "Z" – не випадковість – російський соціолог

13 травня 2022, 15:49

Російський соціолог розповів про те, що в Росії відбувається масштабна диверсія проти країни. РФ знаходиться на порозі "небезпечного моменту".

Путін, Гітлер
У владі РФ багато прихильників Гітлера / колажу УНІАН, regnum.ru

У Росії при владі перебуває багато людей, які підтримують ідеологію німецького диктатора Адольфа Гітлера. Те, що відбувається зараз в РФ, повністю нагадує події 30-х років у Німеччині. Про це розповів російський соціолог Григорій Юдін в інтерв'ю Катерині Гордєєвій.

На його думку, люди, що поширюють по всій країні свастики, роблять це усвідомлено.

"Ті, хто поширює це все (свастики - Главред) по всій країні, вони точно знають, що це таке. Немає ніякого відсотка ймовірності, що це випадковість. Коли мені кілька місяців тому знайомий розповів, що з його контактів з людьми у владних структурах багато шанувальників Гітлера, я не повірив. Тепер я вірю. Важко в це повірити, але це абсолютно точно", - сказав Григорій Юдін.

Соціолог називає це "диверсією проти країни". Також він розповів про жахливу пропаганду, яка вже перейшла на новий рівень. Влада намагається "підім'яти" під себе людей скрізь - в університетах, школах, дитсадках.

"Це те, до чого їх вимагають приєднатися. Вони заповнюють тести, щоб зрозуміти, що зміст твоєї свідомості, твої погляди на історію вони збігаються з поглядами на історію оточуючих тебе і з тим поглядом, який пропонує держава, з тим поглядом, який пропонує лідер. Держава = лідер = народ", - додав Григорій Юдін.

Він зазначив, що Росія знаходиться на порозі небезпечного історичного моменту, але перехід ще не відбувся. Юдін орієнтувався на концерт в Лужниках, куди змусили прийти десятки тисяч бюджетників. Якби вони прийшли туди за власним бажанням, з метою підтримати ідеологію Путіна, це стало б показником переходу в цей "небезпечний період".

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У чому схожість рашизму і фашизму

Історик і колишній директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович переконаний, що президент РФ Володимир Путін повністю копіює ідеологію Гітлера.

Незважаючи на те, що Путін позиціонує себе як головного антинациста, він вдається до злочинів геноциду. Такі злочини В'ятрович вважає нацистською практикою. У ті часи Німеччина стверджувала, що євреї повинні бути знищені, так само робить Росія. Навіть концерт в Лужниках є аналогією того, що робив Гітлер.

Однак В'ятрович стверджує, що рашизм потрібно розглядати окремо, адже в ньому комбінується і нацизм, і фашизм, і комунізм.

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Володимир Путін Адольф Гітлер Росія
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