Путін дорівнює Гітлеру, потрібно його зупинити, поки не пішов на Захід – глава Міноборони Словаччини

Путін після вторгнення в Україну дорівнює Гітлеру, каже глава Міноборони Словаччини/ Reuters

Російський президент Володимир Путін тепер після широкомасштабного вторгнення в Україну рівний Гітлеру.

Про це заявив очільник Міноборони Словаччини Ярослав Надь в інтерв’ю The New York Times. Він наголосив, що російського диктатора потрібно зупинити в Україні. Якщо ж цього не зробити, він російська армія може посунутися далі на Захід.

Надь зазначив, що Україна буквально бореться за майбутнє Європи.

Також міністр оборони Словаччини зазначив, що його держава раніше навіть подумати не могла, що колись безкоштовно пересилатиме через свій східний кордон багато навіть базової зброї, не кажучи уже про важке озброєння. Проте таку ситуацію він називає "новою світовою реальністю".

"Але це нова світова реальність… Ми прифронтова держава. У нас на кордоні війна, до нашої країни приїжджає понад 330 тисяч українців. Зараз парадигма зовсім інша", – наголосив очільник Міноборони Словаччини.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що плани Путіна закінчити війну до 9 травня не збудуться. За його словами, Росія до 9 травня може тільки захопити Маріуполь, але вуличні бої продовжаться, а війна на території України закінчиться вже через кілька місяців.

Також раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що поведінка Путіна демонструє його тривожність, великий внутрішній конфлікт та важку невпевненість у своїх діях і майбутньому. Тривожний стан глави Росії Володимира Путіна викликає побоювання з приводу можливого застосування ним ядерної зброї. Причиною тому є те, що він вже бачить привид своєї поразки.

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