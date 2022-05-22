У Франції Путіна назвали "розпалювачем війни" і пообіцяли допомогти вигнати окупантів з України

Мета Франції полягає в недопущенні перемоги РФ в Україні, підкреслив Клеман Бон.
Президент Росії Володимир Путін є "розпалювачем війни", заявив держсекретар при французькому МЗС Клеман Бон.
Як підкреслив він в ефірі Europe1, Франція має намір діяти так, щоб не допустити перемоги РФ у війні проти України.
"Мета Франції полягає в недопущенні перемоги РФ в Україні і в тому, щоб звільнити Україну від російських військ. Розпалювач війни - це містер Путін. Ми надаємо Україні кошти, самі не воюючи, щоб вона чинила опір від агресії. Вони не провокували війну в Росії. Вони прагнуть звільнитися від країни, яка їх окупує як суверенна держава", - додав Бон.
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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном. Серед тем бесіди - війна в Україні.
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