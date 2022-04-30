Франція дасть Україні більше зброї: деталі переговорів Зеленського з Макроном

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському активізувати надання військової та гуманітарної допомоги Києву.

Про результати телефонної розмови лідерів двох країн у суботу повідомляє телеканал BFMTV з посиланням на джерела.

За даними телеканалу, Макрон "пообіцяв посилити підтримку Україні, передаючи озброєння і гуманітарну допомогу".

Макрону в розмові також заявив, що французькі експерти і далі допомагатимуть збирати докази військових злочинів росіян в Україні.

"Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху України до членства в ЄС. Вдячні за гуманітарну допомогу, готовність лікувати наших воїнів. Цінуємо рішення продовжити роботу французької місії з розслідування злочинів РФ", - написав Зеленський про переговори з Макроном.

читайте також"Якого біса я повинен мати такого брата?": Данілов розкритикував заяву Макрона

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він не готовий називати військові злочини армії РФ проти мирних українців "геноцидом". Він пояснив це тим, що російський і український народи нібито є "братніми".

Читайте ще: