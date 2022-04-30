Франція дасть Україні більше зброї: деталі переговорів Зеленського з Макроном

Емманюель Макрон пообіцяв Володимиру Зеленському активізувати надання військової та гуманітарної допомоги.
Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському активізувати надання військової та гуманітарної допомоги Києву.
Про результати телефонної розмови лідерів двох країн у суботу повідомляє телеканал BFMTV з посиланням на джерела.
За даними телеканалу, Макрон "пообіцяв посилити підтримку Україні, передаючи озброєння і гуманітарну допомогу".
Макрону в розмові також заявив, що французькі експерти і далі допомагатимуть збирати докази військових злочинів росіян в Україні.
"Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху України до членства в ЄС. Вдячні за гуманітарну допомогу, готовність лікувати наших воїнів. Цінуємо рішення продовжити роботу французької місії з розслідування злочинів РФ", - написав Зеленський про переговори з Макроном.
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Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він не готовий називати військові злочини армії РФ проти мирних українців "геноцидом". Він пояснив це тим, що російський і український народи нібито є "братніми".
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