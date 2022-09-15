Влада Німеччини виправдалася, чому відмовилася передавати Україні танки

Чому Німеччина відмовилася передавати Україні танки / колаж фото ЗСУ та ua.depositphotos.com

Влада Німеччини відмовилися допомагати Україні й передавати танки, оскільки навчання українських військових займе тривалий період часу, пише Bild із посиланням на заяву співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля.

За його словами, наразі уряд ФРН одностайно не підтримує поставки танків Leopard II в Україну. Клінгбайль зазначив, що підготовка на цій техніці "займає занадто багато часу, щоб мати будь-який ефект на даному етапі війни".

Також він додав, що українські військові під час тренувань на САУ PzH 2000 самі просили, щоб їхні навчання тривало довше, ніж планувалося раніше.

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Військова допомога від Німеччини

Нагадаємо, Німеччина за тиждень передала Києву одну радіолокаційну станцію COBRA і п'ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. РЛС допоможе знайти 40 вогневих позицій російських військ за 2 хвилини. Установки Gepard стріляють зі швидкістю до 1000 пострілів на хвилину снарядами калібру 33 міліметри.

Водночас федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо постачання Києву передових німецьких танків Leopard 2. Зі сторони Шольца не прозвучало будь-якої конкретики, а сам він не виявив бажання змінити свою негативну точку зору щодо передачі танків українській державі.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відмовилася передавати Україні бойові танки, бо боїться відповіді Росії на такий крок. Генеральний секретар правлячої Соціал-демократичної партії Кевін Кюнге зазначив, що влада не хоче, щоб країна "була втягнута у війну".

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