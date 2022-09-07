Знайде 40 позицій військ РФ за 2 хвилини: Україна отримала від Німеччини станцію РЛС COBRA

Україні передали РЛС COBRA і нові САУ Gepard / Колаж Bundeswehr/ Oliver Schmidt, Вікіпедія

Німеччина за останній тиждень передала Києву одну радіолокаційну станцію COBRA і п'ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. РЛС допоможе знайти 40 вогневих позицій російських військ за 2 хвилини. Установки Gepard стріляють зі швидкістю до 1000 пострілів в хвилину снарядами калібру 33 міліметри.

Згідно з даними німецького уряду, за останній тиждень Берлін передав Києву 1 РЛС COBRA і 5 установок Gepard. Передбачалося, що німці передадуть Україні від 3 до 5 радіолокаційних систем COBRA, але поки що обмежилися тільки однією.

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Що стосується зенітних самохідних установок Gepard, їх Київ повинен отримати в кількості 30 одиниць. Відомо, що 20 вже передано.

COBRA (Counter Battery Radar) - система артилерійської розвідки, завдяки якій можна виявити гаубиці та міномети калібру 80 мм ворога. Радар здатен знайти 40 вогневих позицій за 2 хвилини. Вартість РЛС оцінюється в 50 млн.євро.

Gepard - зенітна самохідна артилерійська установка. Здатна вести вогонь зі швидкістю до 1 тисячі пострілів на хвилину снарядами калібру 35 мм. Веде стрілянину короткими чергами, орієнтованими на ціль. Виробник систем навчив українських військових користуватися установками.

Військова допомога Україні від Німеччини

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок раніше зробила заяву про те, що у Берліна проблеми з постачанням озброєнь Києву. Німці самі зіткнулися з дефіцитом зброї. При цьому Бербок підкреслила, що восени Україні потрібно швидко надати зброю, щоб держава змогла захиститися від військової агресії РФ.

Канцлер Олаф Шольц зазначав, що Берлін не постачатиме Києву зброї, при допомоги якого ЗСУ могли б завдавати ударів по території РФ. За його словами, німецька держава збирається дотримуватися "зваженої політики" і дивитися, як діють США.

Шольц дав обіцянку надати Україні сучасні озброєння - системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції та безпілотні літальні апарати.

Крім того, Берлін готовий допомогти Україні нарощувати потенціал у розвитку артилерії і ППО.

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