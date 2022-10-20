"Віва Путін!": менеджер паризького ресторану прославляв президента РФ перед українцями

Менеджер паризького ресторану прославляв президента РФ перед українцями/ скрін

В одному з ресторанів столиці Франції Парижу менеджер випровадив за двері закладу двох українок зі словами "Віва Путін", що з французької перекладається як "хай живе Путін".

При цьому він ще й з гордістю виголошував слова про свою прихильність до російського диктатора. Відповідне відео оприлюднив віцепрезидент Спілки українців у Франції Володимир Когутяк у Twitter в середу, 19 жовтня.

Інцидент відбувся у ресторані Парижу Le Cosy Montparnasse.

Проте відповідь на цей випадок не забарилася. Спочатку у цього закладу дуже швидко впав рейтинг у Google-відгуках до позначки 2,7. За короткий проміжок часу ресторану "прилетіло" понад 78 000 негативних відгуків у цьому ресурсі.

Пізніше до ресторану завітав інший відвідувач, який показав менеджеру відео з його ж заявою і пояснив, у чому той неправий. Після цього менеджер закладу визнав на камеру, що Путін насправді йому байдужий і назвав його другим давно відомим світу нецензурним іменем.

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Раніше повідомлялося, що у Польщі в місті Ченстохова місцева жителька напала на вулиці на двох 15-річних українок. 17-річна учениця одного з технікумів міста помітила дівчат-підлітків з України, коли переходила сквер Солідарності зі своїм знайомим. Вона почала ображати дівчат через національність і побила їх.

Нагадаємо, в Естонії забрали посвідку на проживання у громадянина Росії, який влітку на пляжі припустився нецензурної лексики на адресу дівчат, які розмовляли українською мовою. Поліція відкрила справу згідно статті про порушення громадського порядку, після чого влада винесла свій вердикт.

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