Ображав українок через їхню рідну мову: в Естонії у громадянина РФ забрали посвідку на проживання

Росіянину анулювали довгостроковий вид на проживання в Естонії / Скріншот YouTube

В Естонії забрали посвідку на проживання у громадянина Росії, який влітку на пляжі припустився нецензурної лексики на адресу дівчат, які розмовляли українською мовою. Поліція відкрила справу згідно статті про порушення громадського порядку, після чого влада винесла свій вердикт.

Як повідомляє Delfi з посиланням на главу естонської служби міграційного нагляду Райніса Сінікаса, росіянину анулювали довгостроковий вид на проживання.

"Минулого тижня ініціатор конфлікту на пляжі Піриту отримав повідомлення про те, що на підставі §241'2 "Закону про іноземців" його позбавляють довгострокового виду на проживання", - зазначив чиновник.

Тепер у фігуранта провадження є 10 днів, щоб подати скаргу і спробувати оскаржити рішення в суді.

Скандал з образою українок в Естонії

Росіянин поскандалив з українками у липні поточного року. На відео, яке розмістила одна з потерпілих, можна побачити, як чоловік у стані алкогольного сп'яніння, ображав дівчат. У своїй риториці він застосовував нецензурну лексику.

Зокрема, йому не сподобалося, що дівчата з України розмовляли своєю рідною мовою - українською.

"Нічого, ви ще зрозумієте російську мову. Це буде ваша улюблена мова, тварі [погані] (неценз.)",- погрожував дамам п'яний чоловік.

Відомо, що після цього інциденту поліція Естонії відкрила кримінальну справу за фактом порушення громадського порядку. "Герой" народився в Естонії, але громадянин Росії.

Нагадаємо, в серпні росіянка Юлія Кузнєцова, яка проживала в Естонії, влаштувала скандал через українських біженців. Вона підняла скандал через витрати державою грошей на українців. В результаті ситуації Кузнєцова пізніше повідомила, що її звільняють і депортують.

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