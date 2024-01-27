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Імовірність війни РФ із НАТО: у Раді розповіли про військові приготування ФРН

Олексій Тесля
27 січня 2024, 01:30
Німеччина починає мислити стратегічно, що позначилося на характері та масштабі військової допомоги Україні, підкреслив Богдан Яременко.
Імовірність війни РФ із НАТО: у Раді розповіли про військові приготування ФРН
Богдан Яременко прокоментував імовірність зіткнення РФ із НАТО / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Радіо Свобода

Народний депутат України, дипломат Богдан Яременко прокоментував обговорюване в західних ЗМІ питання про те, що НАТО готується до війни з Росією.

Як підкреслив він під час чату в Главреді, Німеччина істотно змінила ставлення до європейської політики, зокрема через те, що за останні 10 років війни з Росією Україна активно апелює до німецького суспільства, ще більше - до німецьких політиків та експертів.

"Не тільки через війну в Україні, а й через турбулентність у США Німеччина дедалі більше усвідомлює відповідальність за європейську політику і стан справ у Європі. Тепер вона готується до різних сценаріїв", - каже експерт.

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За його словами, тепер Німеччина починає мислити стратегічно і безпечно, що позначилося на характері та масштабі військової допомоги Україні.

"Німеччина перетворюється на одного з найнадійніших і найпослідовніших союзників нашої країни. Це відбувається в рамках переосмислення своєї ролі та ситуації в Європі. І тут ідеться не тільки про Росію, а й про відносини з Китаєм і США, про необхідність розвитку Євросоюзу та європейської спільноти в бік створення єдиної оборонної політики. Усе це змушує Німеччину аналізувати виклики", - зазначив дипломат.

Він також пояснив, що виклик з боку Росії тепер очевидний для німців, тому вони змушені реагувати, зокрема, і на рівні віддалених військових приготувань.

"Німецька оборонна машина не має права ігнорувати такі речі. Оборонне і військове планування - це довготривала річ, пов'язана з великими витратами і розрахована на десятиліття. Звісно, Німеччина бачить різні можливі сценарії та загрози, тому активно до них готується. Тому я не сумніваюся в тому, що в німців визрівають кардинальні зміни в осмисленні ролі Німеччини та ситуації навколо неї, зокрема, йдуть серйозні військові приготування", - додав Яременко.

Хто такий Богдан Яременко

Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання.

Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Раніше експерт дав прогноз про те, що РФ почне масштабну війну проти НАТО у 2025 році. Штаби національних армій країн-членів НАТО починають готувати і проводити командно-штабні військові ігри та навчання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що НАТО розпочало найбільші за 40 років навчання. Навчання продемонструють здатність Альянсу швидко реагувати і розгортати війська для підтримки оборони Європи в разі потенційної загрози.

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НАТО військова агресія РФ Богдан Яременко
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