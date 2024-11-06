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Імовірність перемоги 89%: у NYT дали прогноз, хто переможе на виборах у США

Анна Ярославська
6 листопада 2024, 06:57
772
Трамп наразі отримує 230 голосів вибірників, кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс - 205.
Камала Харрис, Дональд Трамп
Камала Гарріс vs Дональд Трамп - хто перемагає на виборах / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

Ви дізнаєтеся:

  • Як зараз розподілилися голоси вибірників між Гарріс і Трампом
  • Які шанси на перемогу у кандидатів

Вибори президента США вийшли на фінішну пряму. Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп має всі шанси на перемогу - американське видання The New York Times оцінює таку перспективу у 89%. Цей показник може змінитися.

Наразі всі штати, крім Аляски та Гаваїв, закрили свої виборчі дільниці. Результати виборів президента США можуть оголосити протягом кількох днів.

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Дональд Трамп наразі отримує 230 голосів вибірників, кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс - 200.

Сколько шансов у Трампа победить Харрис
Скільки шансів у Трампа перемогти Гарріс / nytimes.com
Імовірність перемоги 89%: у NYT дали прогноз, хто переможе на виборах у США
Результати виборів президента США / nytimes.com

Трамп перемагає в Індіані, Кентуккі, Західній Вірджинії, Міссісіпі, Алабамі, Оклагомі, Теннессі, Флориді, Південній Кароліні, Арканзасі, Айові, Міссурі, Техасі, Канзасі, Монтані, Юті, Аризоні,

Гарріс здобуває перемогу в штатах Вермонт, Меріленд, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Делавер, Мічиган, Нью-Джерсі, Менні, Колорадо, Вісконсин, Небраска і Вашингтон.

Згідно з даними АР, зараз за Гарріс проголосували 55,7 мільйона виборців (47,6%), за Дональда Трампа - 59,8 мільйона (51,1%).

Видання пише, що у Гарріс 205 голосів вибірників, у Трампа - 230.

Результати виборів президента США
Результати виборів президента США / apnews.com

Вибори в США - останні новини

Як писав Главред, Камала Гарріс випередила свого опонента Дональда Трампа в голосуванні на острові Гуам. Результати голосування в цьому регіоні правильно передбачали переможця на всіх президентських виборах. Згідно з даними всіх виборчих дільниць, Гарріс набрала 49,46% голосів. У Трампа - 46,22%.

Імовірність перемоги 89%: у NYT дали прогноз, хто переможе на виборах у США
​Президентські вибори у США / Інфографіка Главред ​

Росія намагається зірвати вибори у США: вже виникали певні проблеми на деяких виборчих дільницях. За словами секретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера, надійшли повідомлення про "мінування" з боку російських джерел.

За даними ЗМІ, радники кандидата в президенти США Дональда Трампа радять республіканцю оголосити про власну перемогу на виборах раніше, ніж буде оголошено офіційні результати. Зокрема, Трампу рекомендують це зробити в ніч на 6 листопада, якщо голосування в ключових штатах буде сприятливим для нього.

Як обирають президента США

Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників.

Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні.

Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників.

Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки.

Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах.

Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.

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