"Угорщина – це проблема, яку треба вирішити": в Естонії терміново звернулися до ЄС

Естонська прем'єрка висловила здивування тим, що Будапешт дотримується поглядів, які протилежні поглядам більшості країн-членів ЄС.

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В Естонії терміново звернулися до ЄС / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Прем'єрка Естонії Кая Каллас напередодні саміту ЄС заявила, що Угорщина стає проблемою для Європейського Союзу, яку необхідно вирішити. Вона підкреслила, що через дії Угорщини зберігати єдність стає дедалі складніше. Про це пише The Guardian.

"Це стає проблемою, яку ми повинні вирішити. У нас і раніше були різні думки, і нам вдавалося зберігати єдність, але щодо Угорщини це стає дедалі складніше. Ми – Європейський Союз, у нас є правила, за якими ми ухвалюємо рішення. Ми не маємо потужного інструменту для протидії (тому, що робить Угорщина, - ред.)", - заявила Каллас.

Вона висловила здивування тим, що Будапешт дотримується поглядів, які протилежні поглядам більшості країн-членів ЄС, а також залишається поза межами єврозони, попри високу інфляцію.

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Глава естонського уряду наголосила, що саме Угорщина потребує Європейського Союзу, а не навпаки.

Скандальні заяви Угорщини щодо України

Нещодавно скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що допомога Україні – не в інтересах його народу. Як зазначив угорський прем'єр, інтереси України, мовляв, ніколи не ставитимуться вище за інтереси Угорщини, і він вважає неприпустимим, щоб це "когось зачепило".

Також Угорщина поставила Україні жорсткий ультиматум. Так, Орбан заявив, що Угорщина не буде надавати підтримку Україні у питаннях міжнародних відносин до тих пір, поки Київ не відновить мовні права етнічних угорців, які мешкають на території країни.

Окрім того, Орбан цинічно "підмахнув" Путіну. Незважаючи на триваюче вторгнення в Україну окупантів РФ, угорський політик закликав до переговорів між Києвом і Москвою, фактично натякаючи на те, що за Кремлем слід залишити захоплені території України.

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