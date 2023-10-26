'План виконаний на 30%': ЄС не встигає постачати Україні боєприпаси - Bloomberg

Європейський Союз відстає від своїх планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня. Це потенційно дає російським силам перевагу в постачанні боєприпасів.
Як повідомив Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з цим питанням, що раніше ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців. Спочатку передавання мало відбутися з наявних запасів, а потім - через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.
Втім, минуло вже більше половини цього часу, але план виконаний лише на 30%. Видання пише, що, виходячи з обсягу контрактів, підписаних на сьогоднішній день, ЄС ризикує не досягнути своєї цілі. Також джерела зазначають, що кілька держав-членів Євросоюзу приватно звернулися до відділу зовнішньої політики блоку з проханням продовжити цей термін.
Сполучені Штати, які мають на меті збільшити власне виробництво приблизно до 1 мільйона снарядів на рік у 2024 році, закликали ЄС активізувати свої зусилля.
"Оскільки контрнаступ України досягає обмеженого прогресу, а союзники готуються до тривалої війни, постачання боєприпасів, обіцяні ЄС, мають вирішальне значення для того, щоб допомогти Україні не відставати від виробництва Росії. За деякими оцінками, наступного року російські заводи поставлять 2 мільйони патронів, тоді як Москва також отримала постачання з Північної Кореї та продовжує шукати снаряди радянських часів", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що також конфлікт Ізраїлю та ХАМАС створює додаткові ризики для постачання зброї в Україну.
"Хоча наразі загальні вимоги Ізраїлю та України щодо боєприпасів не дуже збігаються, навіть відведення невеликої кількості 155-мм артилерійських снарядів від Києва, якщо вони знадобляться Ізраїлю, має значення, коли їх кількість настільки обмежена", - пише видання.
Військова допомога Україні
Нагадаємо, що США та Європа шукають спосіб передати Україні $ 300 млрд російських активів. Блінкен вважає, якщо дозволити Росії робити те, що вона робить з Україною без покарання, це пошле сигнал у всьому світі країнам, що агресія зійде їм з рук.
Німеччина передала Україні потужний пакет допомоги. За останній тиждень Україна отримала від Німеччини 3 зенітні самохідні установки Gepard. Загалом Україні передали вже 49 Gepard.
Бельгія передасть Україні кілька винищувачів F-16. Передача бойових літаків відбудеться "залежно від нарощування нашого нового потенціалу F-35", заявила Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер.
Більше військових новин:
- Військовий експерт розповів про важливу мету ЗСУ на Запорізькому напрямку
- Відрізняються від "Шахедів": експерт пояснив небезпеку нових дронів РФ "газонокосарок"
- Росія штурмує позиції ЗСУ під Мар'їнкою та Авдіївкою: зазнають колосальних втрат