У Лукашенка повідомили про "вторгнення" вертольота Польщі і вибухнули обуренням

У підконтрольній країні-агресору Росії республіці Білорусь двічі "зафіксували" нібито порушення свого повітряного кордону вертольотами Польщі.

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Білорусь готує ноту протесту на адресу Польщі / Колаж: Главред, фото: Держприкордонкомітет Білорусі, Вікіпедія

У підзвітному директору Білорусі Олександру Лукашенку відомстві звинуватили Польщу в тому, що її вертоліт і літак нібито двічі за день перетнули білоруський повітряний кордон. Мінськ готує ноту протесту, а у Варшаві відкидають звинувачення.

Як повідомляє RMF24, білоруське Міноборони в четвер, 28 вересня, повідомило про те, що "польський вертоліт порушив повітряний простір Білорусі".

Мовляв, два повітряних судна порушили повітряний кордон РБ з інтервалом практично в 1 годину.

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"Близько 15:20 (за місцевим часом) літак перетнув кордон республіки Білорусь... О 16:22 вертоліт знову порушив державний кордон, пролетівши на глибині 300 метрів", - розповіли у відомстві.

У МЗС Білорусі поспішили заявити, що Мінськ готує ноту протесту на адресу Польщі.

Варшава, у свою чергу, відкинула звинувачення з боку Мінська.

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що готує ноту протесту на адресу Польщі.

Провокація Білорусі щодо Польщі

Польща перекинула ударні вертольоти ближче до Білорусі ще на початку серпня. Таких заходів Варшава вжила після того, як два білоруських вертольоти в рамках навчань з найманцями ПВК Вагнер 1 серпня перетнули Польський повітряний кордон. Поляки попередили: ще один повторний інцидент і вони відкриють вогонь по білоруських вертольотах.

Польща мала намір перемістити на кордон з Білоруссю 10 тисяч солдатів, говорив міністр національної оборони Маріуш Блащак. За словами міністра, проводитиметься навчання військових.

Міністр закордонних справ Польщі Маріуш Камінський сказав, що Польща спільно з країнами Балтії повністю закриє кордон з Білоруссю у разі провокацій режиму Лукашенка. Таким чином, РБ може опинитися повністю відрізаною від Європи.

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