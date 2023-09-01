Польща - режиму Лукашенка: "відріжемо" Білорусь від Європи у разі провокацій

Польща і країни Балтії готові до рішучих дій у відповідь на провокації режиму Олександра Лукашенка в Білорусі, сказав глава МЗС Маріуш Камінський.

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Гелікоптери Білорусі 1 серпня перетинали повітряний простір Польщі / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, прикордонна служба Польщі

Польща спільно з Латвією, Литвою та Естонією у разі провокації з боку режиму Олександра Лукашенка в Білорусі готові будуть повністю закрити кордони з РБ. Внаслідок цього білоруська республіка опинитьсяя повністю відрізаною від Європи. Про це заявив польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

Як повідомляє Wprost, Варшава вже попередила Мінськ, що реакція на потенційні провокації буде жорсткою.

"Ми дали дуже чіткий сигнал Мінську. Будь-яка провокація на польському, латвійському чи литовському кордоні з Білоруссю матиме далекосяжні наслідки для режиму. Сигнал був жорстким, однозначним", - зазначив Камінський.

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За його словами, керівники МВС Польщі, Латвії, Литви та Естонії вже ухвалили рішення, що в разі "критичного інциденту" з боку Білорусі кордон з республікою буде закритий.

"Якщо буде провокація, якщо буде критичний інцидент, негайно будуть закриті всі пункти перетину кордону Білорусі з Європою, з ЄС. Ті, які поки що функціонують: автомобільні, залізничні, пасажирські, вантажні. Все. Ми повністю відріжемо Білорусь від Європи", - підкреслив Маріуш Камінський.

Ситуація біля кордонів Польщі, країн Балтії та Білорусі

На початку серпня Польща перекинула ударні вертольоти ближче до Білорусі. Це сталося після того, як два білоруських гелікоптера, в рамках навчань з ПВК Вагнер, 1 серпня перетнули польський кордон в повітрі. У військах Польщі сказали, що готові відкрити вогонь по білоруських вертольотах у разі повторної провокації.

Міністр національної оборони Маріуш Блащак сказав, що Польща перекине на кордон з Білоруссю 10 тисяч солдатів. За його словами, там також буде проводитися навчання військових.

Найбільший табір ПВК "Вагнер" у Білорусі почали демонтувати в липні-серпні. Передбачалося, що частина вагнерівців могли залишити територію РБ ще у першій половині серпня.

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