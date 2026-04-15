Важливий об'єкт в Башкортостан атакували БПЛА - стовп диму видно за кілометри

Влада Башкортостану визнала займання на території підприємства.

Дрони уразили стратегічний завод у Башкортостані

БПЛА атакували нафтохімічні підприємства у Стерлітамаку

Місто розташоване за близько 1400 км від України

Основна ціль — Стерлітамацький нафтохімічний завод

У середу, 15 квітня, дрони атакували стратегічні об'єкти в глибокому тилу РФ. Під ударом опинилися нафтохімічні підприємства у місті Стерлітамак, що в республіці Башкортостан. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Стерлітамак є одним із ключових центрів хімічної та військової промисловості агресора, розташованим за близько 1400 кілометрів від українського кордону. Однією з головних цілей атаки став Стерлітамацький нафтохімічний завод.

Стерлітамацький нафтохімічний завод виробляє іонол - критично важливу присадку до авіаційного пального та мастил. Саме завдяки цьому компоненту працюють двигуни російської військової авіації та важкої техніки.

Окрім нафтохімії, у місті розташовані заводи, що забезпечують армію РФ компонентами для авіаційної та ракетної техніки, вибуховими речовинами та порохом, а також боєприпасами.

Наслідки атаки в Стерлітамаку / Фото: t.me/exilenova_plus

Водночас глава Башкортостану Радій Хабіров підтвердив атаку БпЛА на промислову зону міста. Він заявив про падіння "уламків" на території підприємства.

"Уламки впали на територію одного з підприємств. Усі служби працюють на місці, гасять пожежу, що виникла. З’ясовуємо подробиці", - написав він.

Удари по військових цілях РФ мають посилюватись - думка експерта Україна має посилювати удари по військових цілях на території РФ, оскільки вони вже дають відчутний результат, заявив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в ефірі Radio NV,. За його словами, останнім часом зросла кількість атак по території Росії, які порушують логістику, завдають ударів по об’єктах постачання компонентів для дронів, а також змушують РФ посилювати систему ППО. Експерт наголосив, що Україні необхідно й надалі нарощувати власні спроможності та озброєння, щоб проводити більш ефективні, зокрема комбіновані удари по військовому потенціалу Росії.

Як повідомляв Главред, Сили оборони України 13-14 квітня завдали ударів по низці військових об’єктів РФ, зокрема по місцях зберігання БПЛА та складах боєприпасів. Однією з ключових цілей став район аеропорту "Донецьк", де розміщувалися ударні безпілотники ворога.

Також у ніч на 11 квітня Сили оборони України уразили нафтобазу "Гвардійська" в окупованому Криму та нафтоперекачувальну станцію "Кримська" у Краснодарському краї РФ.

Крім цього, у ніч на 4 квітня українські сили завдали ударів по російських залізничних ешелонах із пальним на Луганщині, що ускладнило логістичне забезпечення окупаційних військ.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

