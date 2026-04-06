Росіяни почали скидати з БпЛА нові міни: українців попередили про загрозу

Завдяки кольору та матеріалу міна легко зливається з землею.

Росіяни скидають з дронів нові міни

Росіяни почали скидати з БпЛА нові міни "Пряник"

Російські окупанти почали використовувати БпЛА для скиду нової міни з назвою "Пряник". Вона становить велику загрозу для цивільного населення. Про це пише моніторинговий канал єРадар.

Зазначається, що ця міна вдвічі менша за міну "Пелюстка". Хоча її розмір складає всього 5-6см, вона містить близько 30 грам пластиду (вибухова речовина).

Що важливо, міна малопомітна. Росіяни можуть їх розкидати на полях, лісовій та трав’янистій місцевості. Зокрема, такі випадки вже зафіксовані на Сумщині, Херсонщині, Миколаївщині та в Запоріжжі.

"У жодному разі не піднімайте підозрілі та незнайомі предмети. У разі виявлення чогось подібного одразу викликайте ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Де існує мінна загроза

Начальник Нікопольської РВА Іван Базилюк наголосив, що в Нікопольському районі існує нова мінна загроза.

За його словами, вже зафіксовано використання противником нових протипіхотних мін дистанційного мінування, відомих під умовною назвою "Пряник".

"Ці вибухонебезпечні предмети надзвичайно складно помітити та вони становлять смертельну загрозу для життя і здоров’я людей", - зауважив він.

Начальник РВА каже, що завдяки кольору та матеріалу міна легко зливається з землею. Водночас спрацьовує вона при найменшому натисканні.

"Через невеликі розміри та пластиковий корпус такі міни важко виявити навіть спеціальними засобами. Пам’ятайте: ворог цілеспрямовано використовує такі засоби, щоб завдати шкоди мирному населенню. Бережіть себе та своїх близьких", - додав Базилюк.

Нові російські міни "Пряник"

Як повідомляв Главред, раніше у різних регіонах України фіксувалися випадки, коли російські ударні дрони "Шахед" скидали протитанкові міни ПТМ‑3.

Фахівець із систем РЕБ та звʼязку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов також заявляв, що росіяни скидають міни з дронів типу "Шахед". За його словами, з одного дрона окупанти можуть скинути 8 мін. Вони розміщені у круглих контейнерах під крилами.

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

