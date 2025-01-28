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"Хоче зробити війну безкінечною": Зеленський різко відповів на заяву Путіна

Руслана Заклінська
28 січня 2025, 22:45оновлено 28 січня, 23:30
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Лідер РФ своїми заявами продемонстрував небажання вести переговори та страх перед сильними лідерами, заявив президент України.
'Хоче зробити війну безкінечною': Зеленський різко відповів на заяву Путіна
Путін хоче зробити війну безкінечною / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Головне із заяви Зеленського:

  • Путін боїться переговорів і сильних лідерів
  • Кожен крок Путіна спрямований на те, щоб затягнути війну і зробити її безкінечною
  • Мир можливий тільки, якщо примусити до цього Росію

Лідер РФ Володимир Путін вкотре продемонстрував своє небажання вести переговори та страх перед сильними лідерами. Всі дії Путіна спрямовані на те, щоб затягнути війну і зробити її безкінечною. Так президент України Володимир Зеленський прокоментував нові цинічні заяви кремлівського диктатора.

"Сьогодні Путін знову підтвердив, що він боїться переговорів, боїться сильних лідерів і робить усе, щоб затягнути війну. Кожен його крок і всі його цинічні хитрощі спрямовані на те, щоб зробити війну безкінечною", - наголосив глава держави.

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Зеленський нагадав, що Росія почала гібридну війну проти України ще у 2014 році, а в 2022 році вона переросла в повномасштабну війну. Наразі, за словами президента, є реальна можливість досягти миру, але Путін робить усе, щоб продовжити агресію проти України.

"Саме Путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення", - зазначив президент.

Зеленський закликав світових лідерів врахувати помилки попередніх років і не допускати повторення сценарію. Він зазначив, що хоча Путін має великі ресурси для руйнування світу, у російського диктатора "надто мале й боягузливе серце, щоб протистояти справжньому тиску лідерів".

"І саме тому ми маємо діяти злагоджено й рішучо – усі, хто має достатньо сміливості, щоб вірити в мир і наближати його завдяки силі. Справжній мир можливий, якщо примусити Росію до цього", - додав Зеленський.

'Хоче зробити війну безкінечною': Зеленський різко відповів на заяву Путіна
План перемоги / Інфографіка: Главред

Переговори з РФ і завершення війни - останні новини

Нагадаємо, вдень 28 січня російський диктатор Володимир Путін заявив, що переговори з Україною нібито почалися на початку так званої "СВО", коли Росія пропонувала Києву залишити Луганськ та Донбас.

Також Путін вкотре сказав, що Володимир Зеленський не має права укладати мирні угоди через свою "нелегітимність". А війна, на думку лідера РФ, нібито може завершитися за 1,5-2 місяці, якщо припинити фінансування та постачання зброї Україні.

Як повідомляв Главред, висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Путін може швидко припинити агресію. Вона наголосила, що для завершення війни в Україні необхідно тиснути на Володимира Путіна, щоб він усвідомив неможливість перемоги.

Член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що публічні заяви про можливе завершення війни завдають шкоди національній безпеці України. Він вважає, що війна не закінчиться найближчими місяцями, попри оптимістичні прогнози.

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Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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