Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

Довгострокові перспективи Росії, на думку штучного інтелекту, сумнівні.

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Прогноз ШІ по війні в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, сайт президента РФ, сайт президента України

Головне з аналізу ШІ:

Якщо Україна зможе ефективно використовувати військову допомогу, в неї є шанс на успіх

Перспективи РФ сумнівні через економічні санкції, внутрішні проблеми та зростаючу ізоляцію

Політичний та громадський діяч Віктор Андрусів поділився цікавим інсайдом. Він запитав в DeepSeek, китайської моделі штучного інтелекту, хто може перемогти у війні, йдеться в його повідомленні в Telegram.

На запитання, хто має більше шансів перемогти, DeepSeek відповів наступне:

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Україна має шанси на успіх, якщо:

Продовжуватиме отримувати підтримку від Заходу.

Зможе ефективно використовувати військову допомогу.

Збереже високий моральний дух і єдність суспільства.

Росія може досягти тимчасових успіхів, але її довгострокові перспективи сумнівні через економічні санкції, внутрішні проблеми та зростаючу ізоляцію на міжнародній арені.

"На даний момент Україна має значні шанси на успіх у протистоянні з Росією за умови продовження міжнародної підтримки та ефективного використання ресурсів. Однак війна може тривати довго, і її результат залежатиме від багатьох факторів, включаючи політичну волю, економічну стійкість та здатність сторін адаптуватися до нових умов", - йдеться в прогнозі штучного інтелекту.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Главред ділився деталями, як нещодавно Ентоні Блінкен прокоментував мирні ініціативи Трампа. За його словами, спекуляції на тему можливої мирної угоди щодо завершення війни, яка буде не вигідна Києву наразі не мають сенсу.

Водночас експерт Ілія Куса переконаний, що поразка РФ не означає кінець війни. Він також зазначив, які гарантії потрібні Україні.

Павло Лакійчук дав прогноз, чи вдасться Трампу закінчити війну до 30 квітня. Він заявив, що ставиться "дуже скептично до тих самих очікувань, що Трамп прийде - порядок наведе, і війна зупиниться".

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Хто такий Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

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