"Вагнерівці" колонами прибувають до РБ: в ГУР розповіли, чи є загроза для України

Наразі ключовим питанням у контексті присутності найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі є те, яким буде характер їхньої діяльності на території сусідньої держави.

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"Вагнерівці" колонами прибувають до Білорусі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

У неділю, 23 липня, десята колона бійців ПВК "Вагнера" прибула до Білорусі. Цього разу "вагнерівці" обрали інший маршрут, відмінний від попередніх.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", у колоні найманців глави ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина щонайменше 10 одиниць техніки: КамАЗ тент, кілька "буханок", мікроавтобус Volkswagen Transporter, щонайменше 6 фур.

Зазначається, що у більшості машин номери або заклеєні, або номерні знаки РФ і так званих "ЛДНР". До того ж, колону супроводжує ДАІ РБ.

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За даними представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, наразі приватні військові найманці компанії "Вагнер", які знаходяться на території Білорусі, не представляють прямої загрози для України. Незважаючи на це, українська воєнна розвідка пильно стежить за діяльністю "вагнерівців" у сусідній державі.

"Наша оцінка проста: на сьогоднішній день прямої загрози немає, але ми готові, ми відслідковуємо все, що пов'язано з "Вагнером". Це потужний такий компонент, який брав участь у бойових діях, підготовлений. Наскільки вмотивований? Ну, те, що говорив Пригожин, що "ми більше не будемо воювати на території України" – будемо мати надію, що буде це так. Будемо слідкувати, що далі буде з "Вагнером", тому що це потужний елемент в системі присутності РФ за кордоном", - зазначив Скібіцький в інтерв'ю "Ми-Україна".

За його словами, наразі ключовим питанням у контексті присутності найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі є те, яким буде характер їхньої діяльності на території сусідньої держави.

"Необхідно визначитися, який буде характер діяльності "Вагнера" на території Білорусі. Чи це буде хаб для ротації та для підготовки виконання своєї місії за кордоном – в Африці, на Близькому Сході, тому що понад рік не було ротації. Поки "Вагнер" воював на нашій території, ротації не проводились. Зараз пішов цей процес. Будемо спостерігати", - розповів представник ГУР.

Скібіцький також зауважив, що перебування "вагнерівців" на білоруській землі супроводжуватиметься потужним інформаційним шумом, який супроводжуватиметься новинами про те, що найманці беруть участь у навчаннях чи виступають як інструктори у підготовці білоруських військових. Однак, як підкреслив представник ГУР, до цього масиву інформації необхідно підходити виважено.

ПВК Вагнер у Білорусі

Нещодавно величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі. Як зазначив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко, не виключається, що Білорусь може використовувати їх для провокацій. Прикордонники і військові продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі.

Командувач Об'єднаними силами Збройних сил України генерал Сергій Наєв сказав, що у ЗСУ пригрозили ПВК "Вагнер" і підготували "подарунок" на випадок їхніх провокацій з Білорусі. Українські війська посилили кордон з РБ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чим небезпечна ПВК Вагнер. За його словами, "вагнерівці" здатні влаштувати провокації біля кордонів Польщі та країн Балтії. Там агресора Росію цікавить Сувалкський коридор. У такій ситуації країни Заходу повинні посилити військову підтримку Києва.

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