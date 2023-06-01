"У верхівці РФ розкол": коли Путін ослабне, Пригожин його "порве" – Яковенко

Власник ПВК "Вагнера" добре відчуває ситуацію. Коли він зрозуміє, що Акела промахнувся, він почне рвати свого колишнього господаря.

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Розкол у верхівці РФ веде Росію до смути, наголосив Яковенко/ колаж: Галвред, фото: сайт Кремля, скрін

У верхівці влади країни-агресорки Росії все більше наростає розкол, що спричинить смуту в РФ. Конфлікт між власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним і Міноборони Росії лише загострюється, але жодна зі сторін не може знищити іншу.

Міноборони країни-окупанта Росії могло б знищити Пригожина, але російський диктатор Володимир Путін поки що не дозволяє цього робити, а ватажок вагнерівців не здатний знищити російське Міноборони, тому що глава Кремля не здає міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Але це протистояння у висновку призведе до виникнення смути в Росії. Таку думку висловив російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко в інтерв’ю Главреду.

"Так, я думаю, що на Росію чекає смута. Якби Путін погодився, Пригожина могли б розчавити будь-якої секунди – просто прихлопнути на фронті, адже для цього є всі підстави і можливості. Навіть звалювати ні на кого не треба, адже йде війна. Виходить, Міноборони через Путіна не може знищити Пригожина, а Пригожин не здатний знищити Міноборони, тому що Путін не здає Шойгу. В цьому і є вся суть протистояння", – зазначає Яковенко.

Проте така смута вигідна для Пригожина, каже російський опозиціонер.

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

У той же час Яковенко припускає, що Пригожин може бути здатний піти на конфлікт з Путіним. Він добре відчуває ситуацію, і коли глава Кремля ослабне, ватажок ПВК "Вагнера" його "роздере".

"Думаю, Пригожин здатен на такий крок. Пригожин – кримінальник з непоганим досвідом виживання. Потрібні для себе навички він отримав у в'язниці і в 1990-і роки. Він непогано відчуває ситуацію. Якщо Путін буде ослаблений і стане зрозуміло, що Акела промахнувся, Пригожин із задоволенням почне рвати свого колишнього господаря", – зазначив російський опозиціонер.

Дивіться відео, що Ігор Яковенко розповів про те, як Пригожин дерибанитиме Росію і рватиме слабкого Путіна:

Можливість розпаду РФ

Раніше міністр оборони Олексій Резніков прогнозував, що на країну-агресора РФ чекає розвал, а багато її колишніх регіонів оголосять про незалежність. Він упевнений в тому, що на відміну від США і ФРН, Росія – це неприродне утворення, зібране примусово.

Російський правозахисник Марк Фейгін зазначав, що ЗСУ повинні підштовхнути країну-агресорку Росію до падіння режиму російського диктатора Володимира Путіна і до повного розвалу держави-окупанта. Якщо не вдасться здобути повну перемогу над Кремлем, то нинішня війна точно буде не останньою.

Нагадаємо, політичний і військовий експерт Євген Дикий зазначав, що після заходу ЗСУ в Крим за владу в Росії будуть боротися 40 ПВК. У країні-агресорці РФ точно не буде "російського майдану", адже російське суспільство виявилося нездатним до опору путінському режиму. Заколот в Росії може виникнути лише після проходження якоїсь точки неповернення. Одним із таких сигналів може стати деокупація Криму українськими військовими.

Нагадаємо, російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко наголосив, що на Росію після поразки у війні проти України чекає смута і виникнення мафіозної війни, у результаті чого РФ просто розпадеться. Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин розуміє ймовірність такого сценарію, але не боїться цього, адже такий варіант подій йому вигідний. Пригожин візьме участь у розділі територій і власності після розпаду Росії.

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