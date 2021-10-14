В Угорщині пояснили, чому припинили транзит газу через Україну

Угорщина відмовилася від поставок газу через Україну / УНІАН

Угорщина вирішила відмовитися від постачання газу через Україну, тим самим сприяючи енергетичній безпеці своєї країни.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто, виступаючи на російському енергетичному тижні.

"Ми знаємо, що маршрут, який використовувався через Україну, вимагає серйозної реконструкції, яка не мала місця. Ми відкинули пропозицію про отримання газу через Україну, тому що ми повинні сприяти енергетичній безпеці нашої країни", — сказав міністр.

За словами Сійярто, Угорщина самостійно приймає подібні рішення, і "ніхто не має права втручатися" в їх суверенітет.

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Газова суперечка України та Угорщини

27 вересня Угорщина підписала в Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном Газпром на постачання газу в обхід України.

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання Угорщиною і Росією довгострокового контракту про постачання газу в обхід України.

Крім того, українська сторона також звернеться до Європейської Комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.