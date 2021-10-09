"Болючий удар": Київ анонсував відповідь на газову угоду Угорщини та РФ

У Києві анонсували відповідь на газову угоду Угорщини і РФ / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про кроки у відповідь Києва після укладення нового газового контракту між Угорщиною і російським Газпромом про постачання газу в обхід України.

Як підкреслив він в інтерв'ю ТСН, Україна готує план дій у відповідь на угоду Москви і Будапешта.

"Це був болісний удар по ряду причин. І ми відповіли. Зараз ми аналізуємо з точки зору економіки і безпеки наслідки події і формуємо конкретний план дій у відповідь", — сказав Кулеба.

На питання про те, чи обговорювався цей договір з главою турецького МЗС Мевлютом Чавушоглу, український міністр сказав, що сторони "приділили значну увагу співпраці" між двома країнами у сфері енергетики, в тому числі і газу, розглянувши "весь комплекс питань".

"Я зараз залишуся більш дипломатичним. Але однозначно ця тема у нас серед пріоритетів. Ми шукаємо рішення, які будуть відповідати інтересам українського енергозабезпечення", — додав Кулеба.

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Газова суперечка України та Угорщини: в чому причина

27 вересня Угорщина підписала в Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном Газпром на постачання газу в обхід України.Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання цього контракту між Угорщиною і Росією.

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання Угорщиною і Росією довгострокового контракту про постачання газу в обхід України.

Крім того, українська сторона також звернеться до Європейської Комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.