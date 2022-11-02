У вагоні лишилися діти: в Польщі відчайдушна українка 3 кілометри бігла за потягом

Українка 3 кілометри бігла по колії за потягом з її дітьми/ ua.depositphotos.com, Reuters

У Польщі 36-річна українка 3 кілометри доганяла по коліях потяг, у якому лишилися її діти.

Громадянка України їхала залізницею разом з трьома дітьми віком 5, 7 і 10 років. Вони добиралися з Перемишля до Варшави. Про це повідомляє портал wyborcza.pl із посиланням на дані польської поліції.

Ввечері жінка вийшла на мить на перон на одній зі станцій, не взявши з собою телефона і документів. Проте раптово саме в цей момент потяг рушив.

Відчайдушна українка почала доганяти його по коліях, адже там лишилися її діти.

"Далі поїзд вирушив до Радома, згідно з розкладом, оминаючи станцію Скаржисько-Каменна. Зневірена мати бігла коліями за поїздом", – розповів пресофіцер поліції Скаржиська Ярослав Гвуздзь.

Вона пробігла майже 3 кілометри, поки її догнала поліція. Жінка була настільки схвильована, що декілька хвилин не могла навіть пояснити, що відбувається. Тільки заспокоївшись, вона розповіла поліцейським, що у вагоні потяга залишилися троє її дітей.

Правоохоронці зв’язалися з працівниками охорони колій, і ті повідомили, що потяг зупиниться у місті Радом. Туди доставили схвильовану матір. А до того дітьми опікувалися працівники залізниці. Далі жінка з дітьми вирушила до Варшави.

Раніше повідомлялося, що у Польщі в місті Ченстохова місцева жителька напала на вулиці на двох 15-річних українок. 17-річна учениця одного з технікумів міста помітила дівчат-підлітків з України, коли переходила сквер Солідарності зі своїм знайомим. Вона почала ображати дівчат через національність. Після цього побила їх.

Нагадаємо, українські біженці в Польщі зможуть претендувати на пенсію. Для цього потрібно відповідати одній з вимог. В цілому, існують три вікові групи пенсіонерів. Для кожної з них діє порядок нарахування пенсій.

Читайте також: