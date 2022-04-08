В Україні відправили на той світ 55 російських елітних десантників: у Мережі навели дані

Є інформація про ліквідацію мінімум 55 десантників окупантів. Серед загиблих є, зокрема, командир полку і кілька командирів роти.
На війні в Україні ЗСУ ліквідували десятки російських окупантів з 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького козачого полку. Про це повідомляє Telegram-канал "Важливі історії". Зазначений полк ВДВ дислокується в місті Ставрополь.
"247-й полк неофіційно називають" кузнею комдивів (командирів дивізії) ті, хто проходили службу в полку, нерідко ставали потім командирами повітряно-десантних з'єднань. У 2013 році президент РФ Володимир Путін надав полку почесне звання "гвардійський", – йдеться в повідомленні на каналі.
Крім того, канал "важливі новини" зазначає, що вдалося встановити особу деяких з убитих окупантів:
- Костянтин Зізевський, командир полку з 2020 року, полковник. Про його смерть 5 березня повідомляв мер Невинномиська Михайло Міненков
- Олександр Лисенко, командир розвідроти. Про його смерть в Україні повідомив 1 березня губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв
- Нурмагомед Гаджімагомедов, командир танкової роти, старший лейтенант. Про його загибель 26 лютого оголосив глава Дагестану Сергій Меліков. Путін нагородив його званням Герой Росії посмертно.
- Євген Іванов, командир десантно-штурмового взводу, капітан. Про його смерть 11 березня повідомив губернатор Рязанської області Микола Любимов.
- Сергій тисячний, старший прапорщик. Про його смерть повідомив 13 березня його товариш по службі в соціальних мережах.
- Дмитро Павшенко, єфрейтор, старший стрілець-сапер. Про його смерть повідомив 4 березня глава Радянського міського округу Ставропілля Сергій Воронков
- Владислав садиков, старший лейтенант. Про його похорон, які відбулися 10 березня в Брянську, написали в місцевому ЗМІ "Брянська губернія"
- Андрій Соловйов, старший прапорщик. Про його загибель повідомили 6 березня на сторінці "ВДВ Росії" у "ВКонтакте"
- Анатолій Воробйов, старший розвідник. Повідомлення про його загибель з'явилося в соціальних мережах 8 березня.
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Нагадаємо у Київській області бійці ЗСУ та територіальної оборони у боях знищили шість танків і одну БМП російських окупантів.
Також ми повідомляли, що військові Збройних сил України завдали чіткого удару з протитанкового ракетного комплексу Стугна по новітньому російському ударному вертольоту Ка-52.
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