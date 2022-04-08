В Україні відправили на той світ 55 російських елітних десантників: у Мережі навели дані

В Україні відправили на той світ 55 російських елітних десантників / скріншоти з відео

На війні в Україні ЗСУ ліквідували десятки російських окупантів з 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького козачого полку. Про це повідомляє Telegram-канал "Важливі історії". Зазначений полк ВДВ дислокується в місті Ставрополь.

"247-й полк неофіційно називають" кузнею комдивів (командирів дивізії) ті, хто проходили службу в полку, нерідко ставали потім командирами повітряно-десантних з'єднань. У 2013 році президент РФ Володимир Путін надав полку почесне звання "гвардійський", – йдеться в повідомленні на каналі.

Крім того, канал "важливі новини" зазначає, що вдалося встановити особу деяких з убитих окупантів:

Костянтин Зізевський, командир полку з 2020 року, полковник. Про його смерть 5 березня повідомляв мер Невинномиська Михайло Міненков

Олександр Лисенко, командир розвідроти. Про його смерть в Україні повідомив 1 березня губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв

Нурмагомед Гаджімагомедов, командир танкової роти, старший лейтенант. Про його загибель 26 лютого оголосив глава Дагестану Сергій Меліков. Путін нагородив його званням Герой Росії посмертно.

Євген Іванов, командир десантно-штурмового взводу, капітан. Про його смерть 11 березня повідомив губернатор Рязанської області Микола Любимов.

Сергій тисячний, старший прапорщик. Про його смерть повідомив 13 березня його товариш по службі в соціальних мережах.

Дмитро Павшенко, єфрейтор, старший стрілець-сапер. Про його смерть повідомив 4 березня глава Радянського міського округу Ставропілля Сергій Воронков

Владислав садиков, старший лейтенант. Про його похорон, які відбулися 10 березня в Брянську, написали в місцевому ЗМІ "Брянська губернія"

Андрій Соловйов, старший прапорщик. Про його загибель повідомили 6 березня на сторінці "ВДВ Росії" у "ВКонтакте"

Анатолій Воробйов, старший розвідник. Повідомлення про його загибель з'явилося в соціальних мережах 8 березня.

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Нагадаємо у Київській області бійці ЗСУ та територіальної оборони у боях знищили шість танків і одну БМП російських окупантів.

Також ми повідомляли, що військові Збройних сил України завдали чіткого удару з протитанкового ракетного комплексу Стугна по новітньому російському ударному вертольоту Ка-52.

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