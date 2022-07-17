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У США дали тривожний прогноз: запасів зброї не вистачить на тривалу війну в Україні

17 липня 2022, 17:36

Виробники зброї чекають "чіткого сигналу" від урядів, щоб зрозуміти, чи зможе ВПК і надалі забезпечувати потрібні темпи поставок.

Україна, США
У США оцінили запаси зброї для війни в Україні / Фото Reuters

Воєнні підрядники США постійно перебувають на зв'язку з Пентагоном, забезпечуючи, зокрема, поставки для України, заявила виконавчий директор компанії Northrop Grumman Кеті Уорден.

За її словами, поставка комплектування поки відстає від заявлених потреб. Це пов'язано з нестачею електронних компонентів, таких як кабелі, роз'єми і блоки живлення. Час отримання таких деталей "подвоївся або потроївся", пише Financial Times.

Вона пояснила, що західні країни не створювали запасів озброєнь для тривалої та інтенсивної війни. Тепер компанії з виробництва зброї чекають "чіткого сигналу про попит" від урядів, щоб зрозуміти, чи зможе військова промисловість і надалі забезпечувати потрібні темпи поставок озброєнь.

"Я б не сказала, що наші склади порожніють, але якщо нам дадуть прогноз, що такий же рівень поставок протримається ще кілька років, це буде звичайно не те, на що ми спиралися при створенні запасів", – зазначила представник Northrop Grumman.

У матеріалі наголошується, що ще один великий оборонний підрядник Raytheon, що виробляє ПЗРК Stinger, теж дав зрозуміти, що компанії знадобиться "якийсь час" для виконання нового замовлення (у травні Пентагон вперше за 18 років замовив 1300 комплексів).

Northrop Grumman - один з найбільших світових концернів, який виконує підряди Пентагону.

Компанія виробляє гармати Bushmaster і боєприпаси середнього калібру, які постачають ЗСУ з урядових запасів США. Крім того, створений компанією літак RQ-4 Global Hawk виконує за завданням Пентагону і НАТО регулярні розвідувальні польоти вздовж кордону України.

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Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявили про те, що американські реактивні системи залпового вогню HIMARS роблять значний вплив на операції ЗСУ на лінії фронту з Росією.

Як нагадали в Пентагоні, система M142 HIMARS дозволяє запускати відразу кілька високоточних ракет.

Зазначається, що США вже надали Україні вісім систем, а також планується передача ще чотирьох РСЗВ.

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