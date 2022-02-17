У США анонсували зустріч Харріс і Зеленського в Мюнхені

Камала Харріс візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки / Фото Reuters

Віцепрезидент США Камала Харріс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Переговори відбудуться в ході запланованого на цьому тижні візиту до Європи для участі в Мюнхенської конференції з безпеки.

За словами представника адміністрації президента США, Харріс і Зеленський зустрінуться в неділю, 20 лютого, пише видання The Hill.

Крім того, Харріс зустрінеться з канцлером Німеччини. Також заплановані переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"У п'ятницю віцепрезидент Харріс проведе зустріч з Генеральним секретарем НАТО. Також заплановані зустрічі з канцлером Олафом Шольцем і президентом Володимиром Зеленським", - сказав співрозмовник.

Відомо, що Харріс виступить на Мюнхенській конференції з промовою, присвяченою російській ескалації навколо України. Очікується, що віцепрезидент скористається майданчиком, щоби довести, що російське вторгнення в Україну послабить Росію, і розповість про наслідки кризи для європейського і міжнародного порядку.

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Крім того, в заяві віцепрезидента США піде мова про єдність США та європейських партнерів у відповідь на російську агресію.

Переговори Байдена і Зеленського

13 лютого президент України Володимир Зеленський зідзвонився з американським колегою Джо Байденом на тлі агресії з боку Росії.

Байден у розмові із Зеленським підтвердив підтримку України, повідомили в Білому домі. Президент США Байден пообіцяв Зеленському, що всі швидко і рішуче відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України. Крім того, Байден і Зеленський погодилися з важливістю продовження дипломатії й стримування Росії.

Під час розмови 13 лютого Володимир Зеленський запросив Джо Байдена відвідати Україну.

"Переконаний, що ваш приїзд до Києва найближчими днями, вирішальні для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом і сприятиме деескалації", - сказав президент України.

Американський телеканал CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що "Зеленський просив Байдена якомога швидше відвідати Україну, але позитивної відповіді від Байдена не було", і називав поїздку президента США в Україну "вкрай малоймовірною".

14 лютого в Білому домі офіційно заявили, що офіційний візит Джо Байдена в Україну поки не планується.

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