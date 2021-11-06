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У російському МЗС підтвердили, що високопоставлений "гонець" Байдена у Москві говорив про Україну

6 листопада 2021, 14:57

Директор ЦРУ був у Москві, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, повідомляє CNN.

Сергій Рябков
Сергій Рябков заявив, що директор ЦРУ в Москві говорив про Україну / Фото twitter com mid_rf

Тема України обговорювалася під час недавнього візиту до Москви директора ЦРУ Вільяма Бернса, заявив заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс" Рябков зазначив, що тема України постійно звучить під час контактів з американськими представниками, які відповідають за російський напрямок. Водночас він сказав, що особливого значення тому, що обговорювалося під час перебування Бернса в Москві, надавати не слід.

Коментуючи заяви голови Об'єднаного комітету начальника штабів ЗС США Марка Міллі про те, що США не вважають агресивними дії російських військових поблизу кордонів з Україною, Рябков сказав: "Я не знаю, наскільки тональність змінюється. Можливо, це залежить від того, хто саме дає коментарі, Стилістика може бути різна, зміст один і той же. Я б це не сприймав в плані якогось сигналу нам".

Нагадаємо, раніше видання CNN з посиланням на джерела заявило, що лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден направив до Росії директора ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити, чим керується Росія.

Зазначалося, що рідкісна поїздка Бернса до Росії, де він провів переговори з високопоставленими представниками служб безпеки Кремля, безпосередньо беруть участь у військових діях, відбулася у зв'язку з тим, що США все більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ і техніки поблизу кордону України.

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Війська Росії біля кордонів України

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

У Міноборони України спростували інформацію про концентрацію військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

Згодом журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

У Пентагоні заявили, що їм відомо про інформацію щодо військ Росії біля кордонів України. Вашингтон має намір продовжити консультації з союзниками з цього питання.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков своєю чергою відмовився коментувати статтю Politico про війська РФ біля кордонів України і підкреслив, що пересування військових підрозділів на своїй території є внутрішньою справою російської держави.

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