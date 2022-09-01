У Росії в дитсадку дітям видали грамоти з гербом України

У російському дитсадку дітям видали грамоти з українським гербом / колаж фото росЗМІ, ua.depositphotos.com

В російському місті Чита дітям в дитячому садку видали грамоти з гербом України. Ці "призи" вони отримали за участь у конкурсі. Про це повідомляють росЗМІ.

Це сталося в дитячому садку №73. Дітям видали грамоти за участь у конкурсі "Містер і Міс літо-2022". На такі грамоти поскаржився один з батьків.

"Був конкурс 30 серпня "Містер і Міс літо-2022", дітей попросили одягнути красиво. Увечері нам видали грамоти, а там – посередині герб України, його чітко видно", — сказав чоловік.

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Після того як батьки поскаржилися, вихователі попросили всіх терміново повернути грамоти назад. Повідомляється, що співробітники дитячого садка нібито знайшли ці грамоти в Інтернеті і просто роздрукували.

У російському дитсадку дітям видали грамоти з українським гербом / росЗМІ

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