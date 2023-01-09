У Росії раптово помер розробник ракет Калібр, якими окупанти б'ють по українській інфраструктурі

Причина смерті розробника російських крилатих ракет наразі не повідомляється.

У Росії раптово помер розробник ракет Павло Камнєв / УНІАН, Вікіпедія

У Росії помер розробник крилатих ракет "Калібр", науковий керівник російського концерну повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антея" Павло Камнєв.

Як пише російський Інтерфакс, 85-річний Павло Камнєв помер у понеділок, 9 січня.

Причина смерті розробника російських крилатих ракет наразі не повідомляється.

Що відомо про Павла Камнєва

За даними Вікіпедії, Камнєв народився 14 листопада 1937 року в Махачкалі. Він закінчив Московський авіаційний інститут і починав працювати на машинобудівному заводі імені Калініна. 1964 року перейшов до конструкторського бюро "Новатор", яке зараз входить у концерн "Алмаз-Антей".

В 1991 році став першим заступником головного конструктора, а в 1996 році- генеральним директором — генеральним конструктором самостійного підприємства "Дослідне конструкторське бюро "Новатор". У 2004 році Камнєву присвоєно науковий ступінь доктора технічних наук.

У квітні 2017 року Камнєва призначили науковим керівником "Алмаз-Антея".

Камнєв є автором понад 20 винаходів, реалізованих у розробках ОКБ "Новатор", а також співавтор понад 300 науково-технічних звітів (ескізних проєктів, звітів із науково-дослідних робіт, актів державних випробувань).

Нагадаємо, раніше в Індії виявили мертвим найбагатшого депутата Росії Павла Антова. Його тіло лежало калюжі крові під вікнами готелю. Попередньо встановлено, що найбагатший депутат РФ випав з третього поверху. Індійська поліція не виключає, що Павло Антов міг впасти в депресію через смерть друга і накласти на себе руки.

Також повідомлялося, що в Росії знайшли мертвим полковника Вадима Бойка, який відповідав за роботу з мобілізованими. У ЗМІ вже висунули версію-самогубство, але все вказує саме на вбивство.

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