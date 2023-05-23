У Росії школяр на "Останньому дзвонику" накинувся з ножем на однокласницю

У країні-агресорі РФ, в черговій глушині, в селищі Ілов (Волгоградська область) 17-річний випускник на шкільній "лінійці" на честь "Останнього дзвоника" вдарив однокласницю ножем по горлу. Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС.
Як пише з посиланням на очевидців інше тамтешнє видання, Baza, після виконання пісні всім класом юнак на ім'я Григорій дістав ніж і напав на ровесницю Валерію. На допомогу їй прийшли однокласники. Нападника передали поліцейським, потерпілу з порізом на шиї відвезли в лікарню. Також повідомляється, що її життю нічого не загрожує.
"Постраждалу відвезли в лікарню, її життю нічого не загрожує. Мотиви Григорія невідомі - раніше за хлопцем не помічали нічого дивного", - йдеться в тексті повідомлення.
Нагадаємо, раніше в Росії, в місті Березовський Кемеровської області, ведмідь під час виступу цирку-шапіто Арлекін, тричі пішов в атаку на дресирувальників.
До того у цирку Казані прямо на арені побилися слони. Одна тварина завалило іншого і било хоботом. Директор цирку заявив, що в ході інциденту постраждалих немає, а тварини конфліктують вже не в перший раз.
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