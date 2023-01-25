Путіна поглинула історична маячня: вгледів "окупаційні війська" США в Німеччині

Керівник країни-агрессора Росії Володимир Путін вибухнув погрозою, мовляв,"повернення суверенітету Європі" і вигадав нові байки про Сполучені Штати Америки.

Путін знайшов "окупантів США" в Німеччині, але не сказав, де вони "знаходяться" / Скріншот YouTube

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін вирішив розповісти студентам МДУ свої нові історичні вигадки. За його словами, на території сучасної Німеччини, мовляв, "знаходяться окупаційні американські війська", а Європі, мовляв, "суверенітет буде повернуто".

Під час зустрічі зі студентами Московського державного університету в середу, 25 січня, Путін вирішив, що саме вона – вдалий привід поділитися своїми байками, придуманими за мотивами історичних подій.

Зокрема, він почав відмазувати Радянський Союз і сказав, що, мовляв, наразі, на території сучасної Німеччини, нібито "знаходяться американські окупаційні війська".

Які конкретно, мовляв,"окупанти", що вони "окупували" і де конкретно "знаходяться", Путіну, схоже, навигадувати не вдалося.

"Найбільша країна Європи, економічний гігант - це Федеративна Республіка Німеччина. Після Другої світової війни Німеччина Біла розділена, як відомо, на 4 сектори: американський, англійський, французький і радянський. Так от Радянський Союз оформив припинення цього окупаційного статусу. А Сполучені Штати ні.

Формально юридично на території Федеративної Республіки Німеччина знаходяться американські окупаційні війська, а за фактом так і є. Їх там дуже багато", - розповів російський диктатор.

Далі він сказав, що і німецькі політики йому "говорили" – мовляв, Німеччина після Другої світової війни "ніколи не була в повному розумінні цього слова суверенною державою". У зв'язку з цим він пригрозив, мовляв, "поверненням суверенітету Європі".

"І це не я кажу. Це говорять видні - хочу це підкреслити, не російсько-орієнтовані, а геманоорієнтовані – політики... Так чи інакше, але суверенітет буде повернуто Європі", - підкреслив Володимир Путін.

Нагадаємо, Україна отримає танки Leopard 2. Німеччина ухвалила рішення не тільки поставити їх Києву, але і дозволити іншим країнам відправляти Leopard Україні. Крім того, вже незабаром німці почнуть вчити українських солдатів керувати такими танками.

У Кремлі з побоюванням відреагували на рішення ФРН щодо танків Leopard 2 для України. У директорській Путіна пригрозили Берліну "наслідками". Мовляв, такий крок "залишить неминучий слід" на відносинах двох країн.

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