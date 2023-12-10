У Росії 'поховали' неіснуючого пілота-окупанта

Спершу пропагандисти Путіна стверджували, що льотчик загинув, "захищаючи" трьох дітей.

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Російського льотчика передчасно задвохсотили / Колаж Главреда. Фото: ВКС РФ, ua.depositphoto.com

Російські "воєнкори" повідомили про розстріл свого ж пілота ВКС РФ, але потім інформацію спростували, пославшись нібито на "українську ІПСО", яку вкинули першими в інфопростір самі росіяни.

Пропагандист з Telegram Fighterbomber напередодні заявив про загибель у Воронезькій області пілота ВКС РФ, викладача ВПС РФ Євгена Бестужева-Рюміна (на прізвисько "Біс") від вогнепального поранення.

"Воєнкор", посилаючись на переказ знайомої, стверджував, що у Бестужева нібито випустили 7 куль.

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Вкид, який здійснили самі ж кремлівські пропагандисти, довелося спростовувати місцевій владі. Але автор Fighterbomber цитував офіційні заяви з іронією.

РосЗМІ, своєю чергою, писали, що Бестужев отримав кульове поранення, нібито прикриваючи від нападників трьох дітей.

У місцевих пабліках відразу ж почали "спростовувати" інформацію, натякаючи нібито на участь України у поширенні "ІПСО".

Автор Fighterbomber потім визнав, що його знайома все вигадала.

"Ні у кого з присутніх на зустрічі офіційних осіб не було жодних сумнівів в тому, що вона говорить чесно. Вона не знаходиться під якимось тиском, не залякана і осудна. Вся історія - вигадка", - зізнався пропагандист.

Раніше Главред писав, як Монтян розкритикувала Путіна за те, що він посмів захопити український Крим. Вона прямо заявила, що Путін навмисно вирішив "відрубати" частину України і в його намірах не було "благої цілі", щоб "захистити" кримчан від "поганого" НАТО.

Читайте також, як Захарова епічно зганьбилася безглуздими погрозами на адресу України за удари по Кримському мосту. Вона повторила верескливі погрози російської пропаганди щодо "жорсткої відповіді" і "відплати".

Інша пропагандистка Маргарита Симоньян, своєю чергою, відзначилася маячнею, заявивши, що РФ в Україні нібито "не воює з українцями".

А ще недавно Соловйов "проїхався" по зрадниці Монтян і Ко. Зрадників України, які перебігли свого часу на бік агресора, Соловйов обізвав "криптоукраїнцями".

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