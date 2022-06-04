У Росії чоловік підпалив будівлю Росгвардії: горіла яскравим полум'ям

У РФ підпалили будівлю Росгвардії / скріншот

У Росії в Хабаровському краї місцевий житель підпалив будівлю Росгвардії. Про це повідомляє Baza.

Інцидент стався в Комсомольську-на-Амурі. Чоловік спробував зайти в будівлю з пластиковою каністрою, проте двері виявилися закритими. Місцевий житель не розгубився і підпалив каністру прямо під дверима Росгвардіі.

Пожежу на ганку пізніше ліквідували працівники пожежної охорони. За попередніми даними ніхто не постраждав.

Згодом стало відомо, що палієм виявився 50-річний Володимир Золотарьов. Чоловіка затримали і доставили до слідчих.

читайте такожУ РФ палає завод наближеного до Путіна мільярдера Пумпянського

Що відомо про підпали військкомантів у РФ

Нагадаємо, в ніч з 17 на 18 квітня в селищі міського типу Зубова Поляна в Мордовії закидали "коктейлями Молотова" військкомат. Внаслідок пожежі постраждали кімнати, де зберігалися дані призовників.

5 травня пожежа в будівлі військкомату сталася в російському місті Нижньовартовськ. Його закидали коктейлями Молотова. В результаті пожежа почалася як мінімум в одному кабінеті військкомату, а також в коридорі за вхідними дверима.

Напередодні 9 травня в російському місті Череповець спалили ще один військовий комісаріат. Будівлю закидали коктейлями Молотова. Пожежа почалася як мінімум в трьох кімнатах на першому поверсі. Український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що це вже мінімум сьомий військкомат, який підпалили на території РФ з початку повномасштабної війни в Україні.

Протягом доби 15 травня в Росії горіли військкомати відразу в трьох містах - Волгоград, Пронськ, Гуково.

Ще про один такий підпал стало відомо 18 травня. У місті Щелково Московської області невідомі кинули коктейлі Молотова в будівля військкомату.

Інші новини: