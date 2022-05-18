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Не хочуть воювати за Путіна: у Московській області в будівлю військкомату кинули коктейлі Молотова

18 травня 2022, 13:49

З початку повномасштабної війни в Україні в Росії горіли вже 12 військкоматів.

пожежа у військкоматі в Щелково
У російському Щолково підпалили військкомат / росЗМІ / Baza

Підпільні бунти в Росії тривають і все більше військкоматів стикаються з гнівом місцевих жителів, які не хочуть йти на війну в Україну, яку розв'язав Володимир Путін. Вже в 12-му військкоматі сталася пожежа - в будівлю кинули коктейлі Молотова. Про це повідомляють росЗМІ.

Інцидент стався в ніч на 18 травня в місті Щолково Московської області. У військкомат кинули дві пляшки з горючою сумішшю. В результаті підпалу постраждали два кабінети, серед яких був архів комісаріату.

На місце події виїхали правоохоронці, вони вже шукають причетних до цього людей.

За даними місцевих видань, у різних регіонах Росії підпалили вже щонайменше 12 військкоматів.

Варто нагадати, що за ідею головного російського фюрера Путіна, за даними Генштабу, в Україні загинули вже 28 300 російських військових. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували близько 400 окупантів.

Як раніше зазначав радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, російські правоохоронці не змогли затримати поки жодного палія. Він також похвалив росіян за підпали, заявивши, що вони нарешті зрозуміли, "якщо немає діла, то не буде і тіла".

читайте також"Я не піду вбивати братів!": у РФ спалили військкомат, щоб не йти воювати в Україну

Що відомо про підпали військкомантів у РФ

Нагадаємо, в ніч з 17 на 18 квітня в селищі міського типу Зубова Поляна в Мордовії закидали "коктейлями Молотова" військкомат. Внаслідок пожежі постраждали кімнати, де зберігалися дані призовників.

5 травня пожежа в будівлі військкомату сталася в російському місті Нижньовартовськ. Його закидали коктейлями Молотова. В результаті пожежа почалася як мінімум в одному кабінеті військкомату, а також в коридорі за вхідними дверима.

Напередодні 9 травня в російському місті Череповець спалили ще один військовий комісаріат. Будівлю закидали коктейлями Молотова. Пожежа почалася як мінімум в трьох кімнатах на першому поверсі. Український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що це вже мінімум сьомий військкомат, який підпалили на території РФ з початку повномасштабної війни в Україні.

Протягом доби 15 травня в Росії горіли військкомати відразу в трьох містах - Волгоград, Пронськ, Гуково.

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