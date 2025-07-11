РФ має виконати одну умову: Мерц висунув Москві жорсткий ультиматум

Державні активи РФ на сотні мільярдів євро залишатимуться замороженими.

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Фрідріх Мерц зробив заяву про підтримку України / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

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Сума завданих Україні збитків становить близько €500 млрд

Активи РФ на сотні мільярдів євро залишатимуться замороженими

Росія зобов'язана компенсувати Україні збитки, завдані під час повномасштабної війни, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на полях Конференції з відновлення України в Римі.

За оцінками Берліна, сума завданих збитків становить близько €500 млрд, ідеться в повідомленні на сайті Федерального уряду Німеччини.

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"Росія повинна відшкодувати цей матеріальний збиток. Поки цього не станеться, вона не отримає і не повинна отримати доступ до заморожених активів", - підкреслив Мерц.

За словами канцлера, державні активи РФ на сотні мільярдів євро, переважно розміщені в країнах Європейського Союзу, залишатимуться замороженими.

Канцлер ФРН також пояснив, що доходи з цих активів, як і раніше, спрямовуватимуться на забезпечення кредитної підтримки України.

Раніше ЄС направив Україні 1 млрд євро заморожених активів РФ. Міністр оборони України акцентував на тому, що це дасть змогу розгорнути виробництво широкого спектра озброєння для Сил оборони.

Як раніше повідомляв Главред, Росія висловила готовність дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відновлення України після війни, але наполягає, щоб частина цих коштів була спрямована на окуповані нею території.

Нагадаємо, деякі країни ЄС разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні заморожених активів Росії. Як зазначає Politico, Європа може піти на арешт цих коштів, щоб забезпечити собі місце в переговорах між США і РФ.

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Про персону: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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