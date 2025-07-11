Там були породіллі із малюками: Шахеди 'зачепили' пологовий будинок у Харкові

У Харкові зафіксовано багато руйнувань та пожеж.

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Наслідки атаки РФ по Харкову / колаж: Главред, фото: ДСНС, новини LIVE

Коротко:

У Харкові пошкоджено пологовий будинок через атаку РФ

Обійшлося без постраждалих

Породіль із малюками терміново евакуюють

Унаслідок ранкового російського удару по центру Харкова було пошкоджено пологовий будинок. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

"Ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами", - повідомив він. відео дня

За його словами, на щастя, у медичному закладі обійшлося без постраждалих. Породіль із малюками евакуюють в інший медзаклад.

Водночас, в МВС України додали, що, попередньо, 9 людей постраждали внаслідок ранкової російської атаки БпЛА на Харків.

"У Салтівському району міста сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматполіклініці, а також на даху житлового будинку. Пошкоджені житлові будинки, пологовий, крамниці, гараж та авто", - йдеться у повідомленні.

Удар росіян по Харкову - відео:

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, під ранок, 11 липня, російські війська атакували центр Харкова ударними безпілотниками типу Шахед. Ворог ударив у район житлової забудови.

В ніч на 10 липня російські війська здійснили атаку на Київ. У Подільському районі внаслідок атаки було пошкоджено вікна житлового будинку. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків дрона.

Водночас, у ніч на 9 липня була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на Луцьк та громаду. Було зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств.

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Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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