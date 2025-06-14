Налякані репресіями: вчені масово тікають із Росії - розвідка

За шість останніх років із Росії втекли понад 60 тисяч дослідників.

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Росія щороку втрачає близько 1% своїх учених / колаж: Главред, фото: szru.gov.ua, УНІАН

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Росія щороку втрачає близько 1% своїх учених

Переважно вони тікають до Німеччини, США та Швейцарії

З Росії рекордними темпами тікають науковці. "Витік мізків" наблизився до показників 1990-х років. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними українських розвідників, Росія щорічно втрачає близько 1% своїх учених, чого не було вже понад чверть століття. За шість останніх років із Росії втекли понад 60 тисяч дослідників, насамперед фізиків, кібернетиків, астрономів і математиків. Переважно вони тікають у Німеччину, США та Швейцарію, хоча додалися й нові більш екзотичні напрямки - Вірменія, ОАЕ, Казахстан.

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Зазначається, що російські вчені налякані репресіями, які проти них розгорнув кремлівський режим: російських науковців "фізично усувають, саджають або піддають абсурдним переслідуванням". Так, нещодавно загинув розробник ракетного комплексу "Іскандер", чию смерть записали на "чорних ріелторів". Серед інших показових випадків - засудження 77-річного фізика за "держзраду" і гідролога за "вбивства 20-річної давності".

"Наукове середовище в РФ занурюється в ізоляцію, страх і деградацію. Політика Кремля системно знищує науку", - зазначили в українській розвідці.

Соціально-політична обстановка в РФ:

Як повідомляв Главред, за час повномасштабної війни проти України Росія повністю адаптувала свою економіку, політичну систему, суспільство та інші сфери до умов воєнного стану. Крім того, так звані "зетники" - частина населення, яка активно підтримує війну, будуть категорично виступати проти будь-яких спроб її зупинити або заморозити. У разі реалізації подібних сценаріїв у РФ може початися новий виток внутрішніх репресій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політтехнолог, галерист Марат Гельман.

Кількість загиблих і поранених у лавах російської армії з початку повномасштабної війни вже наблизилася до мільйона, однак це не впливає на ставлення більшості росіян до війни і не спонукає їх до протестів. Про це заявив в інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Центральний банк Росії застеріг кремлівських політиків, що США та ОПЕК можуть спричинити різке падіння цін на нафту, подібне до кризи 1980-х років, яка сприяла розпаду СРСР.

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